Neymar: 'Sadece Türkiye'ye karşı zorlandık!'

Gerard Pique'nin eski takım arkadaşı Neymar ile röportajı The Players Tribune'de yayınlandı. Neymar'ın 2014 Dünya Kupası sakatlığını anlattığı bölüm, röportajın ilginç bölümlerinden biriydi. İki yıldız futbolcunun geçmiş Dünya Kupaları hakkındaki sohbetinde de önemli bölümler vardı.



Pique, ilk hatırladığı Dünya Kupası'nın 1994 olduğunu ve aklında kalan fotoğrafın Tassotti'nin Luis Enrque'ye attığı yumruk sonrası Enrique'nin beyaz milli formasının kan içinde kalışı olduğunu söyledi. Neymar ise 1994 Dünya Kupası sırasında iki yaşında olduğunu ama Hollanda maçında Romario'nun Bebeto'nun ortasına attığı golü televizyondan izleyişini hatırladığını anlattı.



Daha sonraki Dünya Kupası anısının 2002 olduğunu ve Ronaldo'nun saç kesimini unutamadığını söyleyen Neymar ile Pique'nin bu bölümdeki sohbeti şöyle:

Neymar: Müthiş bir saç traşıydı. Benim de saçlarım öyleydi.

Pique: Senin de mi? Görmek isterim. Hiç fotoğrafı var mı?

N: Yanımda yok. Ama aramam lazım. Annemde kesin vardır.

P: Çok merak ettim.

N: Sadece benim değil, o günlerde Brezilya'da neredeyse bütün çocukların

saçları öyle kesilmişti. Hepimiz Ronaldo gibi görünmek istiyorduk.

P: 2002'den hatırladığım Brezilya'nın çok iyi olduğu.

N: Evet öyleydi. Sadece yarı finalde Türkiye karşısında zorlanmıştık.

Çok denk bir mücadeleydi. Finale kalabilmek için büyük efor gerekmişti.

P: Her Dünya Kupası'nın özel bir ismi vardır. 2002'de Ronaldo idi...

2006'da Zidane ve finalde attığı kafa...

N: 2002'de Ronaldo çok ciddi bir diz sakatlığından geri dönmüştü üstelik.

P: 98 finalinde de o sağlık sorunları ve 3-0'lık yenilgi... 2010'da

Iniesta'nın uzatmada attığı gol. 2014'te de herhalde senin sakatlığın...





İki futbolcu 2018 Dünya Kupası ve oradaki hedefleri hakkında da konuştu:

P: Brezilya'yı favori görüyor musun?

N: Sadece Brezilya değil, her takımın çok kaliteli futbolcuları var.

Brezilya, İspanya, Arjantin, Fransa ve Almanya... Bu beş takım

favorilerim...

P: Ben, Brezilya'yı diğer dördünün biraz üzerinde görüyorum. Evet, bu

beş takım da çok iyi... Ama sanki siz biraz daha yukarıdasınız.

Coutinho, Gabriel Jesus, sen... Çok kuvvetli bir hücum... Orta sahada

Paulinho'nun gücü... Savunmanız da iyi. Komple bir takımsınız.

N: Evet. Dürüst olmak gerekirse çok iyi kurulmuş bir takımız. Oyunumuzu

oturtmayı başardık.

P: Ve dengeli... Sence kupanın sürprizi hangi takım olur?

N: İzlanda...

P: Ben de öyle düşünüyorum. Son Avrupa Şampiyonası'na da katıldılar ve

iyi iş çıkardılar...

N: Maç sonlarındaki kutlamaları, coşkuları da çok güzel...

P: Son olarak... Finaldeyiz... İspanya-Brezilya... 3-3 bitiyor.

Hat-trick yapıyorsun ama kupayı penaltılarla biz kazanıyoruz. Var mısın?

Finalde hat-trick diyorum...

N: Tersi olsun... 3-3 bitsin. Sen hat-trick yap. Sonunda kupayı biz

alalım...

P: Benim hat-trick yapmam mı? Hayatta olmaz. Mümkün değil ki!

N: Niye ki? Oluyordu az daha...

P: Evet ama o Celta'nın stadındaydı. Dünya Kupası finali değildi.

N: Ama oluyordu. Ne diyorsun teklifime...

P: Olmaz. Madem kabul etmedin, sana hat-trick yok finalde...

N: Konfederasyon Kupası'nda da yaptırmamıştın... Hahaha! Hatırlıyor

musun? Kırmızı kart görmüştün. Bana yaptığın faulden...

P: Maç zaten 3-0 olmuştu. Dakika 70'ti...

N: Öyle... O kupada harikaydık.

P: Kazanamadığımız tek kupa... Konfederasyonlar Kupası... Senin yüzünden...

N: Dünya Kupası kazandın ama... Ben daha kazanmadım. 2018'de sıra bende...