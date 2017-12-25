Neymar'dan akıllara zarar gol
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, dostluk maçında attığı golle izleyenleri mest etti.
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