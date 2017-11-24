 Neymar, Madrid sorusuna çok sinirlendi! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    , Madrid sorusuna çok sinirlendi!

    Neymar, Madrid sorusuna çok sinirlendi!

    Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı , Real Madrid iddiaları sorulunca çok sinirlendi.

    Sezon başında 222 milyon euro'ya Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan , isminin Real Madrid ile anılmasından duyduğu rahatsızlığı ilk kez belli etti. Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'i 7-1 yendiği maç sonrası basın mensuplarının sorularına maruz kalan Neymar, kendisine Real Madrid iddiaları sorulması üzerine sinirlenerek röportajı yarıda bıraktı.

    Real Madrid sorusu üzerine oldukça sinirlenen Neymar "Artık bu sorular yorucu olmaya başladı" diyerek basın mensuplarının yanından hızla uzaklaştı.

    Paris Saint Germain'de mutsuz olduğu söylenen Neymar'ın Real Madrid'in 1 numaralı transfer hedefi olduğu belirtilmişti. Real Madrid'in yıldızları Sergio Ramos, Casemiro ve Dani Ceballos, eski Barcelona oyuncusu Neymar'ı takımlarında görmekten mutluluk duyacaklarını açıklamışlardı.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:26
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