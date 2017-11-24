Neymar, Madrid sorusuna çok sinirlendi!
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Real Madrid iddiaları sorulunca çok sinirlendi.
Real Madrid sorusu üzerine oldukça sinirlenen Neymar "Artık bu sorular yorucu olmaya başladı" diyerek basın mensuplarının yanından hızla uzaklaştı.
Paris Saint Germain'de mutsuz olduğu söylenen Neymar'ın Real Madrid'in 1 numaralı transfer hedefi olduğu belirtilmişti. Real Madrid'in yıldızları Sergio Ramos, Casemiro ve Dani Ceballos, eski Barcelona oyuncusu Neymar'ı takımlarında görmekten mutluluk duyacaklarını açıklamışlardı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:26
-
Messi, City’ye
Toplam 3
Yorum
Messi 400 mil. Euro ya M.city gider yıllık 30 mil euro imza parası , aynı etkili futbolunu orada da gösterir çünkü o dünyanın en iyisi nokta.
-
Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
salih muslera yantoplara hiç çıkmıyor aslında çok abartılıyor orta bir kaleci.
-
Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 12
Yorum
Kıl Bu ne yaa..>Akılları sıra espri mi yapmışlar yada kapak ..utanmazlar..
Neymar, Madrid sorusuna çok sinirlendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.