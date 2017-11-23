 Bielsa'nın Lille'deki geleceği belirsiz – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Bielsa'nın Lille'deki geleceği belirsiz

    Bielsa'nın Lille'deki geleceği belirsiz

    Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, teknik direktör 'nın geçici olarak görevden alındığını duyurdu.

    Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet alabilen Fransız ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 62 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevinin geçici olarak askıya alındığını paylaştı.

    Bielsa'nın deplasmanda cumartesi günü Montpellier ile oynayacakları maç öncesinde bugün düzenlemeyi planladığı basın toplantısının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

    Kariyerinde daha önce Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştıran Bielsa, yaz transfer döneminde 60 milyon avrodan fazla harcama yapmıştı.

    Şu ana kadar ligde 12 puan toplayan Lille, 19. sırada yer alıyor.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:30
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