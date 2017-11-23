Bielsa'nın Lille'deki geleceği belirsiz
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın geçici olarak görevden alındığını duyurdu.
Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet alabilen Fransız ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 62 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevinin geçici olarak askıya alındığını paylaştı.
Bielsa'nın deplasmanda cumartesi günü Montpellier ile oynayacakları maç öncesinde bugün düzenlemeyi planladığı basın toplantısının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Kariyerinde daha önce Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştıran Bielsa, yaz transfer döneminde 60 milyon avrodan fazla harcama yapmıştı.
Şu ana kadar ligde 12 puan toplayan Lille, 19. sırada yer alıyor.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:30
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Toplam 2
Yorum
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Ne sihirdir ne keramet Şenol hocada marifet
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Yorum
hade len tıriikkkk renkli dünyamın renksiz insanı sen ya tiner fazla kaçırdın yada cehalet beynini yemiş,hele sen 7,8 yeme huyundan vazgeçte sonra konuş.TİNERR
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Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi
Toplam 3
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