 Zirvenin tek sahibi Neymar – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Zirvenin tek sahibi

    Zirvenin tek sahibi Neymar
    Yeşil sahaların en çok kazanan isimleri, haftalık elde ettikleri gelirlerle dudak uçuklattı. 222 milyon euro bedelle Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar, listenin ilk sırasında yer alırken, Messi ve Cristiano Ronaldo geride kaldı. , Fransız ekibinde haftalık 537 bin pound (2 milyon 700 bin TL) kazanırken, Barcelona'nın yıldızı Messi 500 bin pound (2 milyon 500 bin TL), Real Madrid'li Ronaldo ise 365 bin pound (1 milyon 880 bin TL) elde ediyor. Listenin 4. sırasında ise haftalık 290 bin pound (1 milyon 500 bin TL) ile Manchester United'ın orta sahası Pogba bulunuyor.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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