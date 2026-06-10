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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Fenerbahçe'de Leverkusen'in yıldızı Alejandro Grimaldo'nun transferi için başkan Aziz Yıldırım'ın ekibi ikiye koldan bastırıyor. Bir ekip Alman kulübüyle görüşürken diğer yöneticiler ise İspanyol yıldızı ikna etmek için maaş pazarlığı yapıyor. İşte transferde son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Yıldırım, 13 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için bu yaz flaş transferlere imza atacağının sinyallerini verdi.

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Aziz Yıldırım'ın kolları sıvadığı ve yıldız isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Takvim'in haberine göre, Yıldırım'ın transferdeki ilk hedeflerinden biri Bayer Leverkusen forması giyen İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo...

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Fenerbahçe'de yeni yönetimde yer alacak isimlerden bir kısmının Alman ekibiyle transfer pazarlıklarına başladığı gelen haberler arasın da.

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alacak yöneticilerden bazıları ise İspanyol yıldızla masaya oturdu.

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim günü yaptığı açıklamada transferleri kısa süre içinde gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Alejandro Grimaldo'nun Leverkusen ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Sol bek pozisyonu dışında orta sahada da görev yapabilen Grimaldo, geçen sezon 46 karşılaşmada forma giydi ve istikrarlı bir görüntü verdi.

Aziz Yıldırım'ın Grimaldo ısrarı! Ekibi çift koldan bastırıyor

Grimaldo, geride kalan sezonda 14 gol atarken 12 asist yaptı ve toplamda 26 gole katkı verdi. İspanyol yıldız, hücuma müthiş bir zenginlik katıyor.

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