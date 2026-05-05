Gözler Aziz Yıldırım’da

Galatasaray mağlubiyetinin ardından Başkan Sadettin Saran, olağanüstü seçim kararı aldı. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim öncesinde Barış Göktürk ile Hakan Safi resmen adaylığını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olacağı belirtildi. Bu üç ismin dışında Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın da adaylığı düşündüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım'a yakın çevreler, efsane ismin geçtiğimiz hafta kurmaylarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu hafta içinde nihai kararını vereceğini vurguladı. 20 yıl boyunca Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın adaylığını bu hafta içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.