Fenerbahçe'nin Edin Dzeko pişmanlığı! Avrupa'da tarihe geçti

Futbolcu yeni takımının UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Rapid Wien'i 3-0'lık skorla mağlup ettiği maça damga vurdu. Dzeko karşılaşmanın 48. dakikasında kaydettiği gol ile turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.
39 yaşından 213 gün alan ve 40'a merdiven dayayan Fenerbahçe'nin eski yıldızının kırmış olduğu rekor futbol dünyasında gündem oldu.
