Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Edin Dzeko pişmanlığı! Avrupa'da tarihe geçti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yollarını ayırdığı Edin Dzeko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Boşnak yıldızdan gelen son haber, sarı-lacivertli camiayı pişman etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde pek çok futbolcuyla yollar ayrıldı. Bu futbolculardan birisi de Edin Dzeko oldu. Boşnak futbolcu Fenerbahçe'nin ardından İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın yolunu tuttu.

Futbolcu yeni takımının UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Rapid Wien'i 3-0'lık skorla mağlup ettiği maça damga vurdu. Dzeko karşılaşmanın 48. dakikasında kaydettiği gol ile turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.

39 yaşından 213 gün alan ve 40'a merdiven dayayan Fenerbahçe'nin eski yıldızının kırmış olduğu rekor futbol dünyasında gündem oldu.

