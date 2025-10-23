Fenerbahçe'nin zaferi Alman basınında manşetlere taşındı! "Stuttgart İstanbul cehenneminde kaybetti"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Kadıköy'deki mücadelede sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu dirençli oyun ve tribün atmosferi, Almanya basınında geniş yer buldu. Alman medyası hem Fenerbahçe'nin galibiyetini hem de maç sonundaki tartışmaları manşetlerine taşıdı. İşte o manşetler…