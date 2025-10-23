Fenerbahçe'nin zaferi Alman basınında manşetlere taşındı! "Stuttgart İstanbul cehenneminde kaybetti"

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Fenerbahçe-Stuttgart maçı, Alman gazetelerinde geniş yankı buldu. İşte Alman basınında maça dair atılan manşetler… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 00:23
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Kadıköy'deki mücadelede sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu dirençli oyun ve tribün atmosferi, Almanya basınında geniş yer buldu. Alman medyası hem Fenerbahçe'nin galibiyetini hem de maç sonundaki tartışmaları manşetlerine taşıdı. İşte o manşetler…

KICKER: VAR ÖNE ÇIKTI! STUTTGART, FENERBAHÇE'YE KIL PAYI YENİLDİ

Kicker, maçta Video Yardımcı Hakem'in (VAR) sıkça devreye girdiğine dikkat çekti. Haberde, Stuttgart'ın birçok fırsatı değerlendiremediği ve İstanbul deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı belirtildi.

BILD: STUTTGART'IN İSTANBUL'DAKİ YENİLGİSİNİN ARDINDAN BÜYÜK KAVGA ÇIKTI!

Bild gazetesi, karşılaşmanın sonunda yaşanan gerginliği ön plana çıkardı. Haberde, "Stuttgart, İstanbul cehenneminde kaybetti" ifadesine yer verildi.
Gazete, son düdükle birlikte sahada büyük bir kargaşa yaşandığını, uzatma dakikalarında Deniz Undav ile İsmail Yüksek arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü yazdı. Ayrıca Stuttgartlı savunmacı Chabot'un maç sonu sinirlerine hakim olamadığı ve takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği vurgulandı.

WELT: STILLER'İN HATASI STUTTGART'A İSTANBUL'DA BİR PUANA MAL OLDU

Welt gazetesi, maçın kritik anına odaklanarak Stuttgartlı Angelo Stiller'in neden olduğu penaltının maçın kaderini belirlediğini yazdı. Haberde ayrıca "Son düdükten sonra arbede çıktı!" başlığı kullanıldı.

SPORTSCHAU: İSTANBUL'DA PENALTI KARMAŞASI! STUTTGART'IN HÜCUM GÜCÜ FENERBAHÇE'YE YETMEDİ

Sportschau, maçtaki penaltı pozisyonlarını "kaotik" olarak nitelendirdi. Stuttgart'ın hücum hattının etkisiz kaldığını belirten gazete, Fenerbahçe'nin savunma disiplinine övgüde bulundu.

