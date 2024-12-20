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Haberler Fenerbahçe Filip Kostic: Çok daha iyisini ortaya koymak zorundayız

Filip Kostic: Çok daha iyisini ortaya koymak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Filip Kostic açıklamalarda bulundu. İşte Kostic'in o açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 22:39 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 22:50
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Filip Kostic: Çok daha iyisini ortaya koymak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Filip Kostic, basına açıklamalarda bulundu. İşte Kostic'in sözleri:

"ÇOK DAHA İYİSİNİ ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

Filip Kostic: "Gol esnasında iyi bir aksiyon oluşmuştu ama genel itibarıyla bir şeyler söylemesi, yorum yapması gerçekten zor. İkinci golü bulmak için yeterli zamanımız vardı, şanslar da yarattık. Bu sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisini ortaya koymak ve kazanmak zorundayız."

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