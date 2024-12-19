TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Sarı-lacivertliler, bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al Hilal'de sürdüren Brezilyalı yıldızı gelmeye ikna etti.

Anderson Talisca transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.