TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Al-Ahli forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı dünya yıldızını duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al Hilal'de sürdüren Brezilyalı yıldızı gelmeye ikna etti.
Yönetim, yıllık 12 milyon Euro maaş alan Talisca'nın alacağı ücrette indirim yapması halinde yıldız oyuncuyu renklerine bağlayacak.
Anderson Talisca transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
ROBERTO FIRMINO FENERBAHÇE'YE
Suudi Arabistan basınından SBA Sport, Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'nun takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacağını duyurdu.
Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği belirtilmişti.
Roberto Firmino bu sezon Al Ahli formasıyla 19 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Firmino'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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