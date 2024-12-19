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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Al-Ahli forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı dünya yıldızını duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 12:04
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yapacağı eklemelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk hedefiyse Anderson Talisca.

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Sarı-lacivertliler, bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al Hilal'de sürdüren Brezilyalı yıldızı gelmeye ikna etti.

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Yönetim, yıllık 12 milyon Euro maaş alan Talisca'nın alacağı ücrette indirim yapması halinde yıldız oyuncuyu renklerine bağlayacak.

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Anderson Talisca transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

ROBERTO FIRMINO FENERBAHÇE'YE

Suudi Arabistan basınından SBA Sport, Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'nun takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Herkes Talisca'yı beklerken...

Roberto Firmino bu sezon Al Ahli formasıyla 19 maça çıktı.

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