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Haberler Fenerbahçe Jose’den çok şey öğreniyorum

Jose’den çok şey öğreniyorum

Osayi Samuel, Jose Mourinho’dan övgüyle bahsetti ve “Her gün sanki bir sınav ve geçmeniz gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ondan çok şey öğreniyorum” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Jose’den çok şey öğreniyorum

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, bugünkü Ruanda maçı öncesinde ülke basınına konuştu. Football Fans Tribe'a verdiği röportajda Mourinho yönetiminde çalışmanın zorlukları ve fırsatları hakkında şunları söyledi: "İyi biri. Her gün sanki bir sınav ve geçmeniz gerekiyormuş gibi hissediyorum. Her gün talepleri çok yüksek ama sonunda karşılığını alıyorsunuz. Maçları kazandığımızı biliyorsunuz. Eğer senden hoşlanıyorsa senin üzerinde çalıştığını düşünüyorum. Yöneticinin sana güvendiğini görmek için en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Sanırım ondan çok şey öğreniyorum."

OSAYİ İÇİN BAŞKAN DEVREDE

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel'le henüz anlaşamayan Fenerbahçe'de duruma Başkan Ali Koç el koydu... Osayi'yi elden kaçırmak istemeyen Başkan Koç, milli ara dönüşünde tecrübeli oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

EN İYİ OYUNCULAR BİZDE

Osayi-Samuel, Ruanda maçıyla ilgili ise şunları söyledi: "Taraftarların beklentilerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğumuz oyuncular nedeniyle bu anlaşılabilir bir durum. Afrika'nın en iyi oyuncuları bizde. Elbette bizden çok şey bekliyorlar, bunu çok iyi anlıyoruz."

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