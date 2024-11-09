TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Lugano'yu 2 maçta da mağlup etmesine karşın kalesinde gol gören sarı-lacivertli ekip, bir sonraki turda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'e ilk maçta 2-1 yenildi, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.