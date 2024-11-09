  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi. Sarı lacivertlilerde alınan kötü sonucun ardından flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun maç sonrası tam 9 ismin üzerini çizdiği belirtildi. İşte o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 11:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

AZ Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında rakibine pozisyon vermeyen sarı-lacivertli ekip, Dzeko'yla net fırsatlardan yararlanamadı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

İkinci yarıda 59. dakikada kalesinde golü gören sarı-lacivertli takım, 62. dakikada En-Nesyri'yle penaltı atışından yararlanamadı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

70. dakikada Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle eşitliği sağlarken, 75. dakikada Smit'in golüyle yeniden geriye düştü. 87. dakikada Kasius'un Fenerbahçe filelerine gönderdiği gol, maçın sonucunu belirledi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 5 puanda kaldı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

MOURINHO TRİBÜNDEN YÖNETTİ

Manchester United ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördüğü için AZ Alkmaar deplasmanında cezalı olan teknik direktör Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Bunun yanı sıra Portekizli çalıştırıcı, kulübeyle sık sık iletişim kurdu.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Mourinho'nun yokluğunda takımı yardımcı antrenör Salvatore Foti yönetti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

EN-NEYSRI'DEN ÜST ÜSTE 4 MAÇTA SKOR KATKISI

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımın son 4 maçında 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

AZ Alkmaar karşısında 57. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan 27 yaşındaki futbolcu, 62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Penaltıda golü bulamayan En-Nesyri, 70. dakikada ise skoru eşitleyen isim oldu.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Dzeko'nun pasında yakın mesafeden meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderen En-Nesyri, son 4 resmi maçında üçüncü golünü kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Manchester United ve Sipay Bodrum FK maçlarında gol sevinci yaşayan Faslı oyuncu, Trabzonspor deplasmanında da Fred'in attığı golde asist yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

En-Nesyri, son 4 resmi maçta da skora etki etti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

BECAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, AZ Alkmaar karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Müsabakanın 63. dakikasında Parrott'a yaptığı hareket sonrasında hakem John Beaton tarafından sarı kartla cezalandırılan savunma oyuncusu, Slavia Prag deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Becao daha önce UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise ve ikinci haftadaki Twente maçlarında sarı kart görmüştü.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı 8. maçında da gol yedi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Lugano'yu 2 maçta da mağlup etmesine karşın kalesinde gol gören sarı-lacivertli ekip, bir sonraki turda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'e ilk maçta 2-1 yenildi, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, ilk hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise'u 2-1 yenerken, ikinci maçında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

İç sahada Manchester United karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında ise meşin yuvarlağı kalesinden 3 kez çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

AZ ALKMAAR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaştığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği AZ Alkmaar'la iç sahada 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Fenerbahçe'de alınan yenilgi sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Sarı lacivertlilerde ocak ayında önemli vedaların yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho tam 9 futbolcunun biletini kesti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

İşte Kanarya'da ara transfer döneminde ayrılması beklenen isimler...

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

SAMET AKAYDİN

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

LEVENT MERCAN

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

SERDAR AZİZ

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

BECAO

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

BARTUĞ ELMAZ

TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan dev neşter! Fenerbahçe'de 9 isim birden ayrılıyor

OĞUZ AYDIN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? 11:44
Yok artık G.Saray! Lewandowski Aslan oluyor Yok artık G.Saray! Lewandowski Aslan oluyor 11:39
Tottenham - Ipswich Town maçı ne zaman? Tottenham - Ipswich Town maçı ne zaman? 11:39
Nottingham Forest - Newcastle United maçı ne zaman? Nottingham Forest - Newcastle United maçı ne zaman? 11:34
Manchester United - Leicester City maçı ne zaman? Manchester United - Leicester City maçı ne zaman? 11:31
Sakaryaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 11:13
Daha Eski
Mourinho'dan dev neşter! F.Bahçe'de 9 isim birden ayrılıyor Mourinho'dan dev neşter! F.Bahçe'de 9 isim birden ayrılıyor 11:11
Manisa FK - Erzurumspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:07
G.Saray'da Okan Buruk tehlikesi G.Saray'da Okan Buruk tehlikesi 11:05
Bandırmaspor - Boluspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Boluspor maçı saat kaçta? 11:01
Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:57
Napoli G.Saraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi... Napoli G.Saraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi... 10:51