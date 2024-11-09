  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlıyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlıyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 09:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlıyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

JOSE MOURINHO YİNE CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarınki maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, yarın forma giyemeyecek.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar!
G.Saray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası...
DİĞER
Oyuncu Ahmet Haktan Zavlak: “Gerekirse yerleri süpürürüm, ben sette olmak istiyorum” dedim!
Narin Güran davasında üçüncü gün! Güran ailesinin 9 yeni tanığı bugün dinlenecek | Kritik detay: Mahkemede güvenlik kameraları izlenecek
Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...
G.Saray'dan Salah'a rekor teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor - Trabzonspor maçı detayları! Rizespor - Trabzonspor maçı detayları! 10:15
Beşiktaş Süper Lig'de Başakşehir'e konuk oluyor! Beşiktaş Süper Lig'de Başakşehir'e konuk oluyor! 10:12
Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! 10:06
Lider G.Saray Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlıyor! Lider G.Saray Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlıyor! 09:36
F.Bahçe Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlıyor! F.Bahçe Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlıyor! 09:32
G.Saray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası... G.Saray'dan flaş Icardi kararı! Sakatlık sonrası... 09:27
Daha Eski
Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve... Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve... 09:14
Bugün hangi maçlar var?⚽ 9 Kasım Cumartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 9 Kasım Cumartesi 09:03
Salah bombası Salah bombası 01:14
Kayserispor fırtınası Kayserispor fırtınası 01:09
Fenerbahçe Beko nefes nefese Fenerbahçe Beko nefes nefese 01:06
Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı 01:05