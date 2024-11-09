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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 14:44
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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. AZ Alkmaar maçının 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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