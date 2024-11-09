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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Medicana 3-0 Aras Kargo (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 3-0 Aras Kargo (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi’nde sezonunun 8. Haftasında Fenerbahçe, ligin son sıralarında yer alan Aras Kargo'yu ağırladı. İlk seti ve çok zorlanmadan alan sarı-lacivertliler 3’üncü sette de hata yapmadı ve maçı 3-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 8’inci maçında 7’nci galibiyetine ulaştı ve liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 20:01
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Fenerbahçe Medicana 3-0 Aras Kargo (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi'nde sezonunun 8. Haftasında Fenerbahçe, ligin son sıralarında yer alan Aras Kargo'yu ağırladı.

İlk seti ve çok zorlanmadan alan sarı-lacivertliler 3'üncü sette de hata yapmadı ve maçı 3-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 8'inci maçında 7'nci galibiyetine ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

MÜCADELEDEN DETAYLAR:

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu

FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Vuchkova, Arelya Karasoy, Vasileva, (Özlem Güven )

ARAS KARGO: Merve Atlıer, Gizem Mısra Aşçı, Mitchem, Busa, Ecesu Soner Klimets, (Simay Kurt)

SETLER: 25-18, 25-22, 25-22

SÜRE:1 saat 20 dakika

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