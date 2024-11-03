FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, öğrencilerine motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Öte yandan Portekizli çalıştırıcı, geçen sezon Trabzon'daki olaylı derbiyi takımla izledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Teknik direktör Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisinde Galatasaray'a kaybetmişti.
DAHA İYİ TAKIMIZ
Portekizli teknik adam bugün Trabzonspor'u yenerek büyük maç galibiyet siftahı peşinde.
Mourinho'nun, Aslan'ın haftayı BAY geçmesiyle ilgili olarak öğrencilerine, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek. Trabzon'da kazanarak rakibimizle aramızdaki puan farkını 5'e düşürmemiz şart. Böylece şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterebiliriz. Biz daha iyi bir takımız. Sahada gerekeni yapın" dediği kaydedildi.
SAHA İÇİNDE KALIN
Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor ile oynanacak maç için takımını hem taktiksel olarak hem de mental anlamda hazırlamak için ekibiyle birlikte elinden geleni yapıyor.
GEÇEN SEZONKİ MAÇI TAKIMLA İZLEDİ
Portekizli hocanın, geçen sezon Trabzon'da oynanan ve büyük olaylara sahne olan maçı takımla birlikte izlediği öğrenildi.
Ünlü çalıştırıcı, yaşananların geride kaldığına vurgu yapıp, "Siz sadece kendi işinize, yani tamamen oyuna odaklanın. Saha içinde kalın. Sizin dışınızda gelişen olaylara kulaklarınızı tıkayın" diye uyardı.
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