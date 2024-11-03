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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, öğrencilerine motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Öte yandan Portekizli çalıştırıcı, geçen sezon Trabzon'daki olaylı derbiyi takımla izledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

Bu dev mücadele iki takım açısından da kritik. Sarı lacivertliler, G.Saray'ın 'bay' geçtiği haftada kazanıp, puan farkını 8'e düşürmek istiyor. Kanarya'nın şu an 20 puanı var.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

Trabzonspor ise ligdeki kötü gidişatına bu derbiyle nokta koyup üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

Teknik direktör Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisinde Galatasaray'a kaybetmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

DAHA İYİ TAKIMIZ

Portekizli teknik adam bugün Trabzonspor'u yenerek büyük maç galibiyet siftahı peşinde.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

Mourinho'nun, Aslan'ın haftayı BAY geçmesiyle ilgili olarak öğrencilerine, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek. Trabzon'da kazanarak rakibimizle aramızdaki puan farkını 5'e düşürmemiz şart. Böylece şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterebiliriz. Biz daha iyi bir takımız. Sahada gerekeni yapın" dediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

SAHA İÇİNDE KALIN

Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor ile oynanacak maç için takımını hem taktiksel olarak hem de mental anlamda hazırlamak için ekibiyle birlikte elinden geleni yapıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

GEÇEN SEZONKİ MAÇI TAKIMLA İZLEDİ

Portekizli hocanın, geçen sezon Trabzon'da oynanan ve büyük olaylara sahne olan maçı takımla birlikte izlediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

Ünlü çalıştırıcı, yaşananların geride kaldığına vurgu yapıp, "Siz sadece kendi işinize, yani tamamen oyuna odaklanın. Saha içinde kalın. Sizin dışınızda gelişen olaylara kulaklarınızı tıkayın" diye uyardı.

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