FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki Trabzonspor maçını...

Mourinho'nun, Aslan'ın haftayı BAY geçmesiyle ilgili olarak öğrencilerine, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek. Trabzon'da kazanarak rakibimizle aramızdaki puan farkını 5'e düşürmemiz şart. Böylece şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterebiliriz. Biz daha iyi bir takımız. Sahada gerekeni yapın" dediği kaydedildi.