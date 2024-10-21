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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de flaş sakatlık! Oosterwolde ve Cengiz Ünder...

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in sağlık kontrollerinin gerçekleşmesinin ardından oyuncuların durumu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 16:50
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Fenerbahçe'de flaş sakatlık! Oosterwolde ve Cengiz Ünder...

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in sağlık kontrollerinin gerçekleşmesinin ardından oyuncuların durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadelerinde bulundu.

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