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Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Transfer dönemini hareketli geçiren ve sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncu, Avrupa'da bir kulüp arıyor. İşte o oyuncu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 10:58
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Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Fransız temsilcisi Lille'i konuk etti.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Sarı-lacivertliler maçın 90 dakikalık bölümünü 1-0 galip tamamlasa da turun ilk maçında Lille'e 2-1 mağlup oldukları için uzatmalara gidildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Uzatmaların ikinci devresinde Aissa Mandi, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve Lille 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı sonucu 118.dakikada gol yedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Fenerbahçe, bu sezona flaş transferlerle başlamıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılması beklenen oyuncular da var.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Jose Mourinho o ismi kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Saint-Maximin ve Oğuz Aydın transferleri sonrası halihazırda İrfan Can Kahveci'yle Dusan Tadic'in de var olmasıyla kanat rotasyonunda oldukça geri plana düşen Cengiz Ünder, Avrupa'da kulüp arıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Ay sonuna kadar sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanan milli oyuncu için şu ana kadar kulübe gelmiş resmi bir teklif yok.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor

Marsilya'dan 15 milyon Euro'ya alınan ve 11 milyon Euro'nun üzerinde ödemesi bulunan Cengiz için Fenerbahçe, 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde kabul edecek.

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