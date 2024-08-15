Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncu Avrupa'da bir kulüp arıyor
Transfer dönemini hareketli geçiren ve sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncu, Avrupa'da bir kulüp arıyor. İşte o oyuncu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı sonucu 118.dakikada gol yedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe, bu sezona flaş transferlerle başlamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılması beklenen oyuncular da var.
Jose Mourinho o ismi kadroda düşünmüyor.
Saint-Maximin ve Oğuz Aydın transferleri sonrası halihazırda İrfan Can Kahveci'yle Dusan Tadic'in de var olmasıyla kanat rotasyonunda oldukça geri plana düşen Cengiz Ünder, Avrupa'da kulüp arıyor.
Ay sonuna kadar sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanan milli oyuncu için şu ana kadar kulübe gelmiş resmi bir teklif yok.
Marsilya'dan 15 milyon Euro'ya alınan ve 11 milyon Euro'nun üzerinde ödemesi bulunan Cengiz için Fenerbahçe, 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde kabul edecek.
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