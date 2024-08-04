Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası

Son olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Şilili orta saha Guido Rodriguez'i kadrosuna katan West Ham United'da orta saha bölgesinde kalabalık nedeniyle forma şansı azalan Tomas Soucek'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da istediği tarzda bir oyuncu olan 1.92 boyundaki Çekyalı orta saha oyuncusunun transferi için tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre harekete geçileceği de gelen haberler arasında.