Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha bölgesinde takviye yapmayı planlayan Kanarya, 29 yaşındaki Tomas Soucek için devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Geçen sezon İngiliz ekibiyle 52 maçta 3996 dakika süre alan Soucek söz konsu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Özellikle duran toplarda attığı kafa golleriyle ön plana çıkan yıldız futbolcunun West Ham United ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
Çekya formasını da 72 kez giyen 29 yaşındaki futbolcu ülkesi adına 13 gol kaydetti.
Tecrübeli futbolcu için West Ham'ın 25-30 milyon Euro arasında bir bonservis talep edeceği belirtiliyor.
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