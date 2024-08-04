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Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha bölgesinde takviye yapmayı planlayan Kanarya, 29 yaşındaki Tomas Soucek için devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası

Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası

Son olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Şilili orta saha Guido Rodriguez'i kadrosuna katan West Ham United'da orta saha bölgesinde kalabalık nedeniyle forma şansı azalan Tomas Soucek'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası

Takvim'in haberine göre, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da istediği tarzda bir oyuncu olan 1.92 boyundaki Çekyalı orta saha oyuncusunun transferi için tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre harekete geçileceği de gelen haberler arasında.

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası

Geçen sezon İngiliz ekibiyle 52 maçta 3996 dakika süre alan Soucek söz konsu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası

Özellikle duran toplarda attığı kafa golleriyle ön plana çıkan yıldız futbolcunun West Ham United ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

Transferde domino etkisi! Fenerbahçe'den Soucek bombası

Çekya formasını da 72 kez giyen 29 yaşındaki futbolcu ülkesi adına 13 gol kaydetti.

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