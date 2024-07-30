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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

Fred'i yedekleyecek bir orta saha için arayışa giren Fenerbahçe'nin, sürpriz bir ismin peşine düştüğü öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Brezilya Ligi takımlarından Athletico Paranaense forması giyen Christian için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'nin sürpriz bir girişimde bulunduğu ve rotayı Güney Amerika olarak belirlediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

HEDEFTEKİ İSİM CHRISTIAN

Sarı-Lacivertli kurmayların, kariyerine Brezilya ekibi Athletico Paranaense'de devam eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Cardoso'yu listesine aldığı belirlendi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

Takvim'in haberine göre Kanarya'nın, 1.78 boyundaki Sambacı'yı, Fred'in yedeği olarak kullanmayı düşündüğü ve yakın zamanda bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Christian, merkez orta sahanın dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

Futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürüyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Avrupa'da yer alan bir takımda oynamaya sıcak bakan Christian'a güncel verilere göre; 7 milyon Euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

Geçen sezon 34 karşılaşmada görev alan Christian, 3 gol atarken, 3 de asist kaydetti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 195 mücadeleye çıkan genç yıldız, 24 gol attı ve 8 de gol pası verdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor

Christian üstün top tekniğinin yanı sıra mücadeleci yapısı ile de tanınıyor. Futbolcu, pozisyon bilgisi ve çalışkanlığıyla tercih sebebi.

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