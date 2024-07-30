Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fred'in yedeği geliyor
Fred'i yedekleyecek bir orta saha için arayışa giren Fenerbahçe'nin, sürpriz bir ismin peşine düştüğü öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Brezilya Ligi takımlarından Athletico Paranaense forması giyen Christian için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA
Christian, merkez orta sahanın dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.
Futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürüyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Avrupa'da yer alan bir takımda oynamaya sıcak bakan Christian'a güncel verilere göre; 7 milyon Euro değer biçiliyor.
Geçen sezon 34 karşılaşmada görev alan Christian, 3 gol atarken, 3 de asist kaydetti.
Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 195 mücadeleye çıkan genç yıldız, 24 gol attı ve 8 de gol pası verdi.
Christian üstün top tekniğinin yanı sıra mücadeleci yapısı ile de tanınıyor. Futbolcu, pozisyon bilgisi ve çalışkanlığıyla tercih sebebi.
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