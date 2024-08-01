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TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında İsviçre ekibi Lugano'yu eleyerek bir üst turda Lille ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler bu mücadeleye yoğun tempoda hazırlanıyor. Kanarya'da diğer yandan ortaya çıkan o gerçek, teknik direktör Jose Mourinho'yu kara kara düşündürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 16:12
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TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

Takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza attı.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

Şampiyonlar Ligi'nde Lugano engelini geçen sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Portekizli çalıştırıcıyı yabancı sorunu bekliyor.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

Önümüzdeki sezon 14 olarak kalacak yabancı kontenjanında, takım kadrosu ise 28'e düşürülecek.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

Bu doğrultuda F.Bahçe'nin mevcut kadrosunda ise 18 yabancı oyuncu bulunuyor.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

61 yaşındaki çalıştırıcı, yeni yabancı takviye yapabilmesi için en az 5 yabancı oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda...

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

İşte F.Bahçe'deki yabancı futbolcular...

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

DOMINIK LIVAKOVIC

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

ALEXANDER DJIKU

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

RODRIGO BECAO

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

LUAN PERES

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

OMAR FAYED

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

JAYDEN OOSTERWOLDE

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

RADE KRUNIC

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

FRED

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

MIGUEL CRESPO

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

MIHA ZAJC

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

SEBASTIAN SZYMANSKI

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

ALLAN SAINT-MAXIMIN

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

DUSAN TADIC

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

RYAN KENT

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

EDIN DZEKO

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!

JOAO PEDRO

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