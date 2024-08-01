TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında İsviçre ekibi Lugano'yu eleyerek bir üst turda Lille ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler bu mücadeleye yoğun tempoda hazırlanıyor. Kanarya'da diğer yandan ortaya çıkan o gerçek, teknik direktör Jose Mourinho'yu kara kara düşündürüyor. İşte detaylar...
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Önümüzdeki sezon 14 olarak kalacak yabancı kontenjanında, takım kadrosu ise 28'e düşürülecek.
Bu doğrultuda F.Bahçe'nin mevcut kadrosunda ise 18 yabancı oyuncu bulunuyor.
61 yaşındaki çalıştırıcı, yeni yabancı takviye yapabilmesi için en az 5 yabancı oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda...
İşte F.Bahçe'deki yabancı futbolcular...
DOMINIK LIVAKOVIC
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
ALEXANDER DJIKU
RODRIGO BECAO
LUAN PERES
OMAR FAYED
JAYDEN OOSTERWOLDE
RADE KRUNIC
FRED
MIGUEL CRESPO
MIHA ZAJC
SEBASTIAN SZYMANSKI
ALLAN SAINT-MAXIMIN
DUSAN TADIC
RYAN KENT
EDIN DZEKO
JOAO PEDRO
YOUSSEF EN-NESYRI
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