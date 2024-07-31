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Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, 4-3'ün rövanşında sahasında Lugano'yu 2-1'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükselerek Lille'in rakibi oldu. Mücadele sonrası yazarlarımız temsilcimiz sarı-lacivertlileri çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 07:22
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Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1'le geçen temsilcimiz Fenerbahçe'yi, Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte o yazılar...

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

ZEKİ UZUNDURUKAN - Kalite farkıyla

İlk yarıda çok kötü bir Fenerbahçe vardı sahada. Krunic Fenerbahçe'yi adeta 10 kişi bıraktı. Tel tel döküldü. Ayağındaki bütün topları rakibe kaptırdı. Mourinho nasıl 45 dakika sabretti Krunic'e anlam veremedim. Zaten 2. yarıya Krunic'in yerine Mert Hakan'ı oyuna alarak başladı Mourinho. Yediğimiz golde Livakovic'in yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Çünkü top resmen 90'a gitti. Ama savunmada bu kadar oyuncumuz varken, bu golü nasıl yedik! İlk 45'te kaleyi bulan şutumuz yoktu. Ferdi'nin karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var ki... O pozisyon nasıl gol olmadı, inanılır gibi değil. Livakovic'in ilk yarıda muazzam bir kurtarışı var. Bunu da unutmamak lazım.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Lugano'nun orta sahasında takımını bir maestro gibi yöneten 32 yaşındaki Doumbia adeta iki kişilik oynadı. Lugano fizikli ve sert oynayan bir takım. İkili mücadelelerde hep ayakta kaldılar. Fenerbahçe, aradığı golü bir duran top organizasyonundan buldu. Mert Hakan'ın ortasına iyi yükselen Dzeko, harika bir kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Bu gol Fenerbahçeli futbolcuları kendine getirirken, tribünlerin de rakibi baskı altına almasını sağladı. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren, duran topları iyi kullanmaya başlayan bir Fenerbahçe izledik. Maça izlerken, Tadic'in ve Ferdi'nin orijinal pozisyonlarında oynaması gerektiğini düşündüm. Tabii ki en iyisini Mourinho bilir ama oyuncuların da bir ezberi var.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Fenerbahçe'ye takımı yönetecek bir oyun lideri lazım. Fred de sakatlanıp çıkana kadar (31 dakika sahada kaldı) geçen yılki formundan çok uzak bir görüntü sergiledi. Ferdi ve Dzeko ise alkışı hak edecek bir futbol ortaya koydu. Szymanski'nin galibiyet golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Bu golü hazırlayan İrfan Can Kahveci- Tadic ortaklığı muazzamdı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Fenerbahçe turu geçti ve Lille'in rakibi oldu. Fenerbahçe henüz hazır değil. Tam bir Mourinho takımı olabilmesi için 5-6 maça ihtiyacı var. Futbolda geçişler sancılı olur ve zaman alır. Bunun için Fenerbahçe taraftarının sabırlı olması ve takımını sonuna kadar desteklemesi gerekir. Lille karşısında çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum. Tebrikler Fenerbahçe! Tebrikler Mourinho!

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

GÜRCAN BİLGİÇ - Taşlar yerine oturunca

Mourinho maç öncesindeki basın toplantısında "methedilen Fenerbahçe taraftarını görmek istiyorum" dedi. Beklentileri vardı, taraftara da heyecan verdi. Ama bu seyirci Mourinho'dan beklediği takımı göremedi. Bunun bir çok nedeni olabilir. "Özel biri" 35 antrenman yaptıklarını, bir çok oyuncuyla da yeterince beraber olamadıklarının altını çizmişti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Ama "çabuk oyun" isteyen bir teknik adamın işaretlerini vermediler... Devreyi kapattıklarında 40 milyon euro'luk Lugano'nun her alandaki üstünlüğüne seyirci kalmışlardı. Devranı döndüren Fred'in sakatlığı ile Krunic'e atılan kement oldu. Fred, yerini İsmail'e bırakırken "sıfır" top kapma ile gitti kulübeye. 46'da sahaya ayak basan Mert Hakan ise pas köprüsünü tamamladı, golün asistini yaptı, orta sahaya tempo getirdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Yine ilk devre... Bir top kapması vardı Krunic'in... Tüm takımın yaptığı faul sayısı da "bir"di... Kadın maçlarında bile rastlanmayacak bir durum. Gitsinler rakibin ayağını kırsınlar demiyoruz elbette. Ama geriye düşen bir takımın mücadelesi ve agresifliğini göremedik. Böyle maçların en tehlikeli duygusudur; "Nasıl olsa atarız" bakışı. Livakovic'in müthiş refleksi olmasa 2-0'a gelecekti maç ve o zaman neler görürdük kim bilir?

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Taşlar yerine oturmadığı gibi yerinden de oynadı. Ferdi sol önde başladı, sahanın en iyilerinden. Dzeko da öyle. Tadic ortalarda gözükmezken, İrfan Can'ın gelmesi, tekrar sol kanada geçmesi ile bir anda "bay tehlike" oldu. Daha Maximin ve En Nesryi yok. Bir parmak şıklatma ile bambaşka bir oyun ve takım da seyredebiliriz. Mourinho cebinde sürprizlerle dolaşıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

EMRE BOL - Why (Niçin) Kruniç?

Geçen sezonun ve geçen Lugano maçının en kötülerinden biri olan Kruniç hangi özellikleriyle, meziyetleriyle öne çıkıp, formayı yeniden almış anlayamıyorum! Anlayan varsa beri gelsin! Special One bile hata yapıyor zaman zaman… Ya da bizler bazı şeyleri göremiyoruz! Fenerbahçe'nin "mevcut kadroda" orta sahası Fred-İsmail Yüksek olur. Gerisi hayalperestlik…

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Allah aşkına elinde İsmail Yüksek gibi yükseklerde bir oyuncu varken neden macera arıyorsun? Elinde Türkiye'nin en iyi sol beki varken neden onu açık oynatıyorsun? Adam 70 metrede oynamak istiyor, bırak oynasın. İsmail oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'nin enerjisi tavan yaptı. Bu Lugano normal şartlar altında bize rakip bile olamaz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Gereksiz yere onları oyunun içine soktuk. Eski takım bir şekilde turu getirdi. Kimbilir yeniler oyuna girdiğinde nasıl bir etki yapacak? Tadiç gerçekten çok farklı bir oyuncu… Nereye koysan orada ziyadesiyle oynuyor. Ne görev versen yapar, sakatlanmaz, profesyonel yaşar. Ondan iyisini inanın bulamazsın. Mourinho'nun onu mutlaka takımın bir parçası yapması gerekiyor. Yeni transferler bir sonraki turda görücüye çıkacak.

Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! "Ortaklıkları muazzamdı"

Lakin Fred-İsmail ikilisinin mutlaka aynı ayarda bir oyuncuyla yedeklenmesi şart. Yoksa yeni sezonda, "Ah bu sakat, vah şu sakat" diye çok konuşuruz. Bu kadar para harcandı transferlere… Yapın bir tane daha, boşluk bırakmayın.

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