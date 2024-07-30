Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Oosterwolde konusunda İtalyanlardan sürpriz bir teklif geldi. Mourinho'nun gözdesi olan oyuncu için gelen bu teklif sonrası yönetimin nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 10:47
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Geçtiğimiz sezonda 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, büyük başarılar toplamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Sarı-lacivertli takımda bazı oyuncular ise önce çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yıldızları da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklif üstüne teklif geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde için resmi teklifte bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

6 MİLYONA ALINDI

Takvim'in haberine göre; İtalyanlar, Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı geçen yıl Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Transfermarkt değeri 13 milyon Euro olan genç futbolcu geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Geçen sezon istikrarlı bir grafik çizen Oosterwolde, 43 maçta forma giyerken 2 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Ancan yıldız oyuncu bu müsabakalarda asist üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Oosterwolde, geçtiğimiz sezonki performansıyla Fenerbahçe taraftarını mest etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Holandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...

Ancak Napoli, 25-30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa yönetim teklifi değerlendirmeye alacak.

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