FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ |İtalyanlar çıldırdı! Oosterwolde için rekor teklif...
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Oosterwolde konusunda İtalyanlardan sürpriz bir teklif geldi. Mourinho'nun gözdesi olan oyuncu için gelen bu teklif sonrası yönetimin nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklif üstüne teklif geliyor.
İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde için resmi teklifte bulundu.
6 MİLYONA ALINDI
Takvim'in haberine göre; İtalyanlar, Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro teklif etti.
Ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istedi.
İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği öğrenildi.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı geçen yıl Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Transfermarkt değeri 13 milyon Euro olan genç futbolcu geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekti.
Geçen sezon istikrarlı bir grafik çizen Oosterwolde, 43 maçta forma giyerken 2 gol attı.
Ancan yıldız oyuncu bu müsabakalarda asist üretemedi.
Oosterwolde, geçtiğimiz sezonki performansıyla Fenerbahçe taraftarını mest etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Holandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmıyor.
Ancak Napoli, 25-30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa yönetim teklifi değerlendirmeye alacak.
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