Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye çok yakın!

TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak bir süredir yakından ilgilendiği Oğuz Aydın'ın transferinde Alanyaspor ve futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı aktarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 17:59 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 18:16
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TRANSFER HABERLERİ | Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den, ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı gelmek üzere.

A Spor'da yer alan habere göre Kanarya'nın son olarak bir süredir yakından ilgilendiği Oğuz Aydın'ın transferinde Alanyaspor ve futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı aktarıldı.

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

23 yaşındaki Oğuz Aydın futbola Hollanda ekibi AZ'nin altyapısında başladı. Ardından Bucaspor'un altyapısının yolunu tuttu.

Bucaspor'dan bir dönem Karacabey Belediyespor'a kiralandı. Bucaspor'a geri dönmesinin ardından 2021 yazında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a transfer oldu.

Ana mevkisi sağ kanat olan futbolcu sol kanat ve santrfor olarak sahada görev alabiliyor.

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