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Mert'in talipleri arttı!

EURO 2024'TE sergilediği performans sonrasında dikkatleri üzerine çeken Mert Müldür'e İtalya'dan üç takım talip oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Mert'in talipleri arttı!

EURO 2024'TE sergilediği performans sonrasında dikkatleri üzerine çeken Mert Müldür'e İtalya'dan üç takım talip oldu. Geçen sezon başında Sassuolo'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya gelen Mert için sarı-lacivertliler, 10 milyon euro talep ediyor. Mert, Osayi'nin arkasında kaldığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

RYAN'IN AYRILIĞI

Geçen sezonun ikinci yarısında lisansı çıkartılmayan Ryan Kent, yeni sezon kampında Jose Mourinho'nun da gözüne giremedi. İngiliz oyuncunun menajeri ise kulübe İngiltere'den üç teklif getirdi. Kent'in ülkesine dönmek için izin istediği, Fenerbahçe yönetimin de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

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