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Fenerbahçe hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:55
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Fenerbahçe hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak!

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaşacak.

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, buradaki üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

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