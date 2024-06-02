Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, ilk raporunu yönetime sundu. Portekizli ünlü teknik adam, fiziksel anlamda takımın geride olduğunu belirtti. (FENERBAHÇE HABERİ)
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Mourinho, Chelsea'ye 50 yıl sonra Premier Lig'i, İnter'e 45 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni, Real Madrid'e 22 yıl sonra Copa del Rey'i kazandırdı.
Roma'ya 15 yıl sonra kupa kazandıran ve Avrupa'da ilk şampiyonluğunu yaşatan Portekizli, Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyecek.
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