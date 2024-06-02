Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!

Mourinho'nun bu raporda çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, 61 yaşındaki hoca, takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

Mourinho'nun bu raporda çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, 61 yaşındaki hoca, takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını söyledi.