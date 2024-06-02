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Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, ilk raporunu yönetime sundu. Portekizli ünlü teknik adam, fiziksel anlamda takımın geride olduğunu belirtti. (FENERBAHÇE HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!

Mourinho'nun bu raporda çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, 61 yaşındaki hoca, takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!

Mourinho'nun bu raporda çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, 61 yaşındaki hoca, takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!

Mourinho, yönetimden dinamik bir 6 numara ile 8 numara istiyor. Ayrıca kanada bir takviye ile golcü transferi de istedi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!

Mourinho, Chelsea'ye 50 yıl sonra Premier Lig'i, İnter'e 45 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni, Real Madrid'e 22 yıl sonra Copa del Rey'i kazandırdı.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!

Roma'ya 15 yıl sonra kupa kazandıran ve Avrupa'da ilk şampiyonluğunu yaşatan Portekizli, Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyecek.

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