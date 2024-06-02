FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO



Almanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Bild; Jose Azmoun'u yakalayacak mı? başlığıyla verdiği haberinde; Bayer Leverkusen'in İranlı oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği bilgisini paylaştı.