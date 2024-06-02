FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli çalıştırıcı için iddialı bir kadro kuracak olan sarı-lacivertli ekip, Lukaku'nun yanı sıra bir golcü daha almayı planlıyor. Alman basını, Mourinho'nun istediği İranlı golcüyü açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Bild; Jose Azmoun'u yakalayacak mı? başlığıyla verdiği haberinde; Bayer Leverkusen'in İranlı oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği bilgisini paylaştı.
Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi olan Sardar Azmoun'u Jose Mourinho, sezon başında Roma'ya transfer etmişti.
Roma'daki kiralık kontratı biten Sardar, Alman ekibine geri döndü.
F.BAHÇE TARAFTARI
İran Türkmenlerinden olan Sardar Azmoun daha önce verdiği bir röportajda Fenerbahçe'ye sempatisinin olduğunu açıklamıştı: "Türk kültürünü çok seviyorum"
"Süper Lig'de oynamayı çok isterdim ama bir teklif olsa da bu transfer gerçekleşmedi. İmzalar atılmadan futbolda transfer gerçekleşmez. Fenerbahçe'yi çok seviyorum."
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