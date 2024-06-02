Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli çalıştırıcı için iddialı bir kadro kuracak olan sarı-lacivertli ekip, Lukaku'nun yanı sıra bir golcü daha almayı planlıyor. Alman basını, Mourinho'nun istediği İranlı golcüyü açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

Jose Mourinho'yla anlaşan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına da başlamış durumda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

61 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yönetimden ilk isteği Romelu Lukaku idi... İkinci talebinin ise Sardar Azmoun olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

Alman basınının haberine göre; Jose Mourinho, 29 yaşındaki santrforun takıma kazandırılmasını istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Bild; Jose Azmoun'u yakalayacak mı? başlığıyla verdiği haberinde; Bayer Leverkusen'in İranlı oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği bilgisini paylaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi olan Sardar Azmoun'u Jose Mourinho, sezon başında Roma'ya transfer etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

Roma'daki kiralık kontratı biten Sardar, Alman ekibine geri döndü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

F.BAHÇE TARAFTARI

İran Türkmenlerinden olan Sardar Azmoun daha önce verdiği bir röportajda Fenerbahçe'ye sempatisinin olduğunu açıklamıştı: "Türk kültürünü çok seviyorum"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose İranlı golcüyü istiyor! Alman basını doğruladı

"Süper Lig'de oynamayı çok isterdim ama bir teklif olsa da bu transfer gerçekleşmedi. İmzalar atılmadan futbolda transfer gerçekleşmez. Fenerbahçe'yi çok seviyorum."

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