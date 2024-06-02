Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi
Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilere imza atması sonrası Kanarya'ya haber gönderdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 18:08 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 18:11
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Öte yandan Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho hamlesi sonrası artık gözler başkanlık seçimine çevrildi.
Sarı lacivertliler de seçim sonrası Mourinho'ya yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı hedefliyor. Gündeme gelen son isim ise ortaya çıktı.
HEDEFTEKİ FUTBOLCU RENATO SANCHES
Sezonu Serie A ekibi Roma'da geçiren Renato Sanches, kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası kulübü Paris Saint-Germain'e geri döndü.
Ancak PSG cephesi 26 yaşındaki futbolcunun biletini çoktan kesti. Renato Sanches Fransız ekibi tarafından satış listesine konuldu.
Bu gelişmenin ardından oyuncunun eski takımı olan bir başka Fransız temsilcisi Lille, bu transfer için harekete geçti. Ancak yapılan görüşmelerde flaş bir gelişme yaşandı.
MÜZAKERELER DURDU! FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre Renato Sanches ve Lille arasında yapılan görüşmeler tıkandı.
Bir süredir taraflar arasında yapılan görüşmelerin artık durma noktasına geldiği kaydedildi. Yeni sezon öncesinde kendisine kulüp arayan Portekizli futbolcu, bir süredir Fenerbahçe'nin geniş listesinde yer alıyordu.
Gelen bilgilere göre 26 yaşındaki orta saha, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Sarı lacivertliler ise Jose Mourinho'nun talep etmesi durumunda Sanches transferi için resmi adımları atacak.
Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Portekizli futbolcu, yalnızca 12 maçta süre alabildi.
Yıldız futbolcunun geçtiğimiz sezon 25 milyon Euro'yu bulan piyasa değeri ise 8 milyona kadar geriledi.
Kısa süre içerisinde Renato Sanches transferinde somut adımlar atılabilir.
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