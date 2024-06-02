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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilere imza atması sonrası Kanarya'ya haber gönderdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 18:08 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 18:11
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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyor.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Bu sebeple sarı kırmızılılar, kadrosuna yapacağı takviyeler için ciddi bir harcama yapacak. Sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Beşiktaş'ın ise kadrosunda köklü bir değişim yaşanması ve bu nedenle transferin en hareketli takımı olması bekleniyor.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Bu nedenle, bir taraftan teknik direktör arayışında olan siyah beyazlılar yaz transfer dönemi için de elini çabuk tutup erkenden çalışmalara başladı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Öte yandan Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho hamlesi sonrası artık gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Sarı lacivertliler de seçim sonrası Mourinho'ya yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı hedefliyor. Gündeme gelen son isim ise ortaya çıktı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

HEDEFTEKİ FUTBOLCU RENATO SANCHES

Sezonu Serie A ekibi Roma'da geçiren Renato Sanches, kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası kulübü Paris Saint-Germain'e geri döndü.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Ancak PSG cephesi 26 yaşındaki futbolcunun biletini çoktan kesti. Renato Sanches Fransız ekibi tarafından satış listesine konuldu.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Bu gelişmenin ardından oyuncunun eski takımı olan bir başka Fransız temsilcisi Lille, bu transfer için harekete geçti. Ancak yapılan görüşmelerde flaş bir gelişme yaşandı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

MÜZAKERELER DURDU! FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre Renato Sanches ve Lille arasında yapılan görüşmeler tıkandı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Bir süredir taraflar arasında yapılan görüşmelerin artık durma noktasına geldiği kaydedildi. Yeni sezon öncesinde kendisine kulüp arayan Portekizli futbolcu, bir süredir Fenerbahçe'nin geniş listesinde yer alıyordu.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Gelen bilgilere göre 26 yaşındaki orta saha, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Sarı lacivertliler ise Jose Mourinho'nun talep etmesi durumunda Sanches transferi için resmi adımları atacak.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Portekizli futbolcu, yalnızca 12 maçta süre alabildi.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Yıldız futbolcunun geçtiğimiz sezon 25 milyon Euro'yu bulan piyasa değeri ise 8 milyona kadar geriledi.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Mourinho sonrası haber gönderdi

Kısa süre içerisinde Renato Sanches transferinde somut adımlar atılabilir.

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