FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu
Bu sezon ligi 2. sırada bitiren ve seçime odaklanan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilerde 2 yıldızı aradığı öğrenilirken, transfer raporu da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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İki adayın da yolu Portekizli hoca da kesişirken görüşmelerin ardından, Koç ve yönetimi son hamleyi yaptı ve anlaşma sağlandı.
Mourinho'nun bugün Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyeceği, ardından ise kolları sıvayarak Fenerbahçe için yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
Avrupa basını Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki sözleşmesinin 2 sezon geçerli olacağını ve Portekiz Milli Takımına gitmesine izin verecek bir maddeye sahip olacağını yazdı.
AYRILIK AÇIKLANDI
Fenerbahçe resmi sitesinden İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıklarken, tecrübeli teknik adama emeklerinden ötürü teşekkür etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Yolun açık olsun. İlk gün söylediğin 'Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin' sözünü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz."
FRED VE DZEKO'YU ARADI
Milliyet'in haberine göre; Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi.
Mourinho ayrıca son kararını vermeden önce Fenerbahçe'yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi. Başarılı teknik direktörün 'evet' demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho, Branco ile yaptığı görüşmelerde 'Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum' ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç'un da son günlerde "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi...
Birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var. Bu oyuncularımıza astronomik bir teklif gelmezse kalacaklar" demesi de Portekizli çalıştırıcının bu isteğini doğruladı.
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