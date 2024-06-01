FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

AYRILIK AÇIKLANDI Fenerbahçe resmi sitesinden İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıklarken, tecrübeli teknik adama emeklerinden ötürü teşekkür etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Yolun açık olsun. İlk gün söylediğin 'Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin' sözünü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz."