Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Bu sezon ligi 2. sırada bitiren ve seçime odaklanan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilerde 2 yıldızı aradığı öğrenilirken, transfer raporu da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:35
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Fenerbahçe'de bu sezon toplanan rekor puana rağmen elde edilen ikinciliğin ardından yeni sezon için ilk hamle gerçekleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Sarı-lacivertli takımda mevcut yönetim adına Jose Mourinho ile görüşen Sportif Direktör Branco her sorunu aştı ve Portekizli dünyaca ünlü teknik direktöre iki yıllık sözleşmeye ikna etmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Aslında bu anlaşma beklenen bir durumdu. Çünkü Jose Mourinho hem Başkan Ali Koç'un hem de aday Aziz Yıldırım'ın listesindeki ilk isimdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

İki adayın da yolu Portekizli hoca da kesişirken görüşmelerin ardından, Koç ve yönetimi son hamleyi yaptı ve anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Mourinho'nun bugün Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyeceği, ardından ise kolları sıvayarak Fenerbahçe için yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Avrupa basını Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki sözleşmesinin 2 sezon geçerli olacağını ve Portekiz Milli Takımına gitmesine izin verecek bir maddeye sahip olacağını yazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

AYRILIK AÇIKLANDI

Fenerbahçe resmi sitesinden İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıklarken, tecrübeli teknik adama emeklerinden ötürü teşekkür etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

"Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Yolun açık olsun. İlk gün söylediğin 'Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin' sözünü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

FRED VE DZEKO'YU ARADI

Milliyet'in haberine göre; Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Mourinho ayrıca son kararını vermeden önce Fenerbahçe'yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi. Başarılı teknik direktörün 'evet' demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho, Branco ile yaptığı görüşmelerde 'Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu

Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç'un da son günlerde "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi...

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