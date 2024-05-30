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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona performansıyla damgasını vurdu. İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, Süper Lig'de en çok süre alan oyuncu oldu. Avrupa'dan birçok takımı peşine takan A Milli yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın teknik direktör gündeminde yer alan ve takımı yakın takibe alan Jose Mourinho, takımın başına geçmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını şimdiden verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 19:00
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

6 yıl önce kaybettiği seçimin ardından "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum, artık çocuklar ağlamasın" diyerek kolları sıvayan Aziz Yıldırım, teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

HAFTAYA İSTANBUL'A GELECEK
Son olarak Ankara'da Fenerbahçeli kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, vaatleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun haftaya geleceğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Yıldırım, "Mourinho, ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık. Arkadaşlarımız menajeriyle görüştü, bir sistemde anlaştık."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

"Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. İstanbul'a getireceğim. Transferi Jose Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYOR!
Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını radarına alan dünyaca ünlü hoca, takımı yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Takımın yıldız futbolcuları Edin Dzeko ve Fred ile görüşen Mourinho, kulüple ilgili bilgiler aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Olumlu geri dönüşler alan Jose Mourinho, mevcut oyuncuların son durumunu mercek altında tutuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

FERDİ'NİN AYRILMASINI İSTEMİYOR!
Akşam'ın haberine göre; Dünyaca ünlü hoca, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda kalmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Aynı fikirde olan Aziz Yıldırım da Jose Mourinho'nun Ferdi'yi ikna edeceğini düşüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

ARSENAL'DAN ISRARLI TAKİP
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ferdi için sarı-lacivertlilerin karşılaşmalarına en önemli gözlemcilerini göndermişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Ada basınındaki haberlere göre; Arsenal, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Ayrıca İngiltere'den bir sağ bek oyuncusu ile anlaşıldığı, 6 ve 10 numaralar için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Kadroyu beğendiğini ifade eden başkan adayı Yıldırım, büyük değişiklikler istemiyor.

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