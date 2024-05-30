FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona performansıyla damgasını vurdu. İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, Süper Lig'de en çok süre alan oyuncu oldu. Avrupa'dan birçok takımı peşine takan A Milli yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın teknik direktör gündeminde yer alan ve takımı yakın takibe alan Jose Mourinho, takımın başına geçmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını şimdiden verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Yıldırım, "Mourinho, ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık. Arkadaşlarımız menajeriyle görüştü, bir sistemde anlaştık."
"Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. İstanbul'a getireceğim. Transferi Jose Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." dedi.
FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYOR!
Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını radarına alan dünyaca ünlü hoca, takımı yakından takip ediyor.
Takımın yıldız futbolcuları Edin Dzeko ve Fred ile görüşen Mourinho, kulüple ilgili bilgiler aldı.
Olumlu geri dönüşler alan Jose Mourinho, mevcut oyuncuların son durumunu mercek altında tutuyor.
FERDİ'NİN AYRILMASINI İSTEMİYOR!
Akşam'ın haberine göre; Dünyaca ünlü hoca, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda kalmasını istedi.
Aynı fikirde olan Aziz Yıldırım da Jose Mourinho'nun Ferdi'yi ikna edeceğini düşüyor.
ARSENAL'DAN ISRARLI TAKİP
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ferdi için sarı-lacivertlilerin karşılaşmalarına en önemli gözlemcilerini göndermişti.
Ada basınındaki haberlere göre; Arsenal, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Ayrıca İngiltere'den bir sağ bek oyuncusu ile anlaşıldığı, 6 ve 10 numaralar için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kadroyu beğendiğini ifade eden başkan adayı Yıldırım, büyük değişiklikler istemiyor.
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