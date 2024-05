Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı yenerek hem puan farkını üçe düşüren hem de şampiyonluk iddiasını son maça taşıyan Fenerbahçe, dün taraftarının önünde İstanbulspor'u konuk etti. Şampiyonluk için maçı kazanıp, Galatasaray'ın da Konya'da yenilmesi gerekiyordu. Maça da oldukça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, muhteşem bir oyunla rakibini darmadağın etti. Kadıköy'deki 6 gollü mücadelede perdeyi penaltıdan Edin Dzeko açtı, Joshua King kapattı. Maç, 6-0 kazanıldı ancak Galatasaray Konya'da kaybetmeyince sezon ikinci sırada tamamlandı. Fenerbahçe, şampiyon olamadı fakat taraftarlarının kalbini kazandı. Gönüllerin şampiyonu ilan edilen sarı-lacivertliler, bu sezon kırılmadık da rekor bırakmadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa'da önemli işlere imza attı, ligde kendi puan rekorunu kırdı, deplasmanda yenilgi yüzü görmeden ligi bitirdi, ezeli rakiplerini deplasmanda devirdi ve bu istatistikleriyle 25 milyon taraftarının gönlünü fethetti.

YÖNETİM İSTİFA

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçının ardından stat önünde yönetime büyük tepki gösterdi. Sarı- lacivertli futbolseverler; "Ali Koç gelecek hesap verecek ve yönetim istifa" tezahüratlarında bulundular.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Fred, karşılaşmanın ardından üzgündü: "Taraftarımız harikaydı. Her an bizi desteklediler. Sezon boyunca... Şampiyonluk kaybetmek kolay değil. Sezon boyunca zor anlar yaşadık, sakatlıklar, cezalar oldu. Kolay değil ama kafamızı kaldırıp yolumuza bakmalıyız. Şampiyon olmak için her şeyi yaptık ama olmadı. Yapmamız gereken yolumuza devam etmek. Önümüzdeki sezon taraftarımıza iyi şeyler yaşatmalıyız. Kontratım var ama transfer döneminde ne olur bilemiyorum."

TÜM TAKIM ALKIŞLANDI

Fenerbahçe taraftarı, İstanbul maçına büyük ilgi gösterdi. Tribünler hınca hınç doldu. Destek hiç durmadı. Ancak G.Saray, Konya'da öne geçince bazı taraftarla stadı terk etti ancak büyük bölümü "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" tezahüratında bulunarak, takım alkışlandı.

İSMAİL KARTAL: UNUTULMAYACAK BİR SEZON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şampiyonluğu hak ettiklerini ancak saha dışındaki olaylar nedeniyle kupayı kaldıramadıklarını söyledi: "Çok fazla konuşmaya gerek yok. Şampiyonluğa inanmıştık. Hak ettiğimiz düşünüyorum. Nelere karşı mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor. 99 gol, 99 puan, şampiyon olamadık ama taraftarımızın gönlünde şampiyonuz. Sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Hak ederek şampiyon olmak istedik ama saha içinde hak ederek şampiyon olunmadığını gördük. Elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık. Unutulmayacak bir sezon. Gurur duyuyorum."

"HAK EDİLMEYEN ŞAMPİYONLUK"

Fenerbahçe, dün akşam resmi sosyal medya hesabından; "Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı tarihe" notunu paylaştı ve Galatasaray'a göndermede bulundu.

"TARAFTARIMIZ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Tadic, kaçan şampiyonluğun ardından sezon sonuna kadar kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti: "Kesinlikle inanılmaz. 99 puan aldık ama şampiyon olamadık maalesef... İnanılmaz... Sezon öncesi sorsalar '99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız' gülünürdü. Taraftarımız harika destek verdi. Onlar için gerçek şampiyonlar bizleriz. Taraftarımız için daha çok çalışacağız. Bu kulübü daha büyük yapmak için çalışacağız. Taraftarımız olmasa sezon daha zor olabilirdi."

"BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Edin Dzeko, "99 puan elde ettik ama şampiyonluğu elde edemedik. Hayatta başınıza bir kez gelebilecek bir şey. 99 puana rağmen şampiyon olamadık, hayal kırıklığı bizim için. Taraftarlarımızın kalbindeyiz. Elde ettiğimiz puana rağmen kupayı kaldıramadık" dedi.