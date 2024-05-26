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Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında nefesler tutuldu. Ligin son haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler şampiyonluk için rakibini mutlaka mağlup etmek isterken diğer yandan ezeli rakibi Galatasaray'ın, Konyaspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılmasını bekliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 19:10
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Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında nefesler tutuldu. Ligin son haftasında Fenerbahçe şampiyonluk adına sahasında mutlaka İstanbulspor'u mağlup etmek istiyor.

Diğer yandan sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın, Konyaspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılmasını bekliyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Modestas, Özcan, Vefa, Mamadou

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele ediyor. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyah sarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

26 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

SON 4 MAÇ 23 GOL

2022 yılında Süper Lig'e yeniden yükselen İstanbulspor'un bu maça kadar Fenerbahçe ile oynadığı son maçlar gol düellolarına sahne oldu. İki ekip arasında oynanan 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 4 maçta 23 gol atıldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 galibiyet alırken, bir müsakada da 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcığlu ile Samet Çiçek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır.

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