Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Olağan seçimli genel kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Brezilyalı yıldızı Fred'in yanına bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Belçika'da buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:06
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FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olduğu olağan seçimli genel kurul için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir performans sergileyen İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, istenen teklifin gelmesi halinde milli futbolcuyu satmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic'ten beklenen katkıyı alamayan Kanarya, aradığı ismi Belçika'da buldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

HEDEF İSİM ONYEDIKA

Takvim'in haberine göre; orta sahaya tartışmasız bir transfer yapmak isteyen ve Fred'in yanına karakterli bir oyuncu alabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Belçika'da Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırma yaptığı ve yönetime oyuncunun alınması yönünde bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe, Onyedika'nın transferi için girişimlere de başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Ön libero, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Onyedika'nın Club Bruge ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 8 milyon Euro değer biçiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Onyedika, 4 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi.

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