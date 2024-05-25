FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in yanına bomba transfer! Gelmeye sıcak bakıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Olağan seçimli genel kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Brezilyalı yıldızı Fred'in yanına bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Belçika'da buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir performans sergileyen İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Sarı-lacivertliler, istenen teklifin gelmesi halinde milli futbolcuyu satmayı düşünüyor.
Ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic'ten beklenen katkıyı alamayan Kanarya, aradığı ismi Belçika'da buldu.
HEDEF İSİM ONYEDIKA
Takvim'in haberine göre; orta sahaya tartışmasız bir transfer yapmak isteyen ve Fred'in yanına karakterli bir oyuncu alabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Belçika'da Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırma yaptığı ve yönetime oyuncunun alınması yönünde bir rapor sunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Onyedika'nın transferi için girişimlere de başladı.
ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA
Ön libero, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Onyedika'nın Club Bruge ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 8 milyon Euro değer biçiliyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Onyedika, 4 gol atarken, 2 de asist katkısı verdi.
Onyedika'nın da Kanarya'ya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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