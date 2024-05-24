Aziz Yıldırım kızı ile Mourinho arasındaki diyaloğu böyle anlattı!

"2 gün önce Murat Ülker'le beraberdik, sohbet ettik. Seçim için değil, iş hayatı şu bu. Ona orada Ataşehir'deki arsa konusunu açtım, 'Ne yaptınız kulüple?' dedim. 'Duruyor orada' dedi. 'Peki' dedim. 'Biz yönetime gelirsek 2018'de planladığımız gibi yapar mıyız projeyi? 70-80 milyon Euro getirisi var'. Gelince onu hemen hayata geçireceğiz. Oradaki kolejin depremden dolayı yıkılması gerekiyor. Ben bunlara söyledim, 5 milyon Euro tutuyor, bırakın ben yapayım. 'Yapamazsın' dediler. Dedim getirin imzalayayım, yapmadılar."

"Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız"

Fenerbahçe'ye sahip çıkılması gerektiğini yineleyen Yıldırım, kongre için aday çıkmamasını da eleştirdi. Aziz Yıldırım, "Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız. Bir aday olalım, toparlayabilirsek bir dönem yapalım ama sonra siz artık çıkın ve aday olun. Para var, korkmayın. Yalvarıyorum, Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Yönetimi inceleyin ve öyle karar verin, lütfen. Bakın, görün ve ses verin. Biz 3 Temmuz'da nasıl ses verdik, hatırlayın. Rakip şampiyon oluyor, aday çıkıyor; bizde neden çıkmıyor? Ben mecburiyetten aday oldum, bir daha çıkmam" değerlendirmesinde bulundu.