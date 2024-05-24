Aziz Yıldırım kızı ile Mourinho arasındaki diyaloğu böyle anlattı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Camiaya seslenen Yıldırım, şampiyonluk sözü verdi. Öte yandan teknik direktör olarak vaat ettiği Jose Mourinho hakkında konuşan Aziz Yıldırım, kızının dünyaca ünlü hocayla diyaloğunu anlattı. İşte o sözler...
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"BEN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM"
Ali Koç'un futbol A takımıyla alakalı söylediklerini de eleştiren Aziz Yıldırım, "'Şampiyonluk sözü vermiyorum. Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.
"SEN FENERBAHÇE BAŞKANISIN, KÖKÜNÜ KURUT"
Yıldırım, mevcut yönetimin yaptığı iyi şeylere teşekkür ederken, daha sonra ise hakemlere değindi. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"ÇOCUKLARIMIZ ARTIK MUTLU OLMALI"
Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli çocukların mutlu olması gerektiğini yeniden hatırlatarak,, "Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
"GALATASARAY KAYBETSİN, BİZ KAZANALIM"
Aziz Yıldırım, kulübün sahip olduğu mallar ve satışına dair yaptığı açıklamada, "Genel kuruldaki mal satışına dair maddelere karşıyım çünkü kulübün mallarının satışının yetkisini 3 yıl boyunca yönetime veriyorlar. Mal satışı yok; mal kulübündür. Tek tek projelerin varsa bunları sunarsın, ona göre oylarız, ama tek tek oylayın" ifadelerini kullandı.
26 Mayıs Pazar günü son maçların oynanacağı ve şampiyonun belli olacağı haftayla ilgili de görüşlerini aktaran Aziz Yıldırım, "Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğudur. Galatasaray kaybetsin, biz kazanalım" dedi.
"ATAŞEHİR'İN 70-80 MİLYON EURO GETİRİSİ VAR"
Yıldırım, iş insanı Murat Ülker ile sohbetinde Ataşehir'de uygulamaya koymayı planladıkları projeyle ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:
"2 gün önce Murat Ülker'le beraberdik, sohbet ettik. Seçim için değil, iş hayatı şu bu. Ona orada Ataşehir'deki arsa konusunu açtım, 'Ne yaptınız kulüple?' dedim. 'Duruyor orada' dedi. 'Peki' dedim. 'Biz yönetime gelirsek 2018'de planladığımız gibi yapar mıyız projeyi? 70-80 milyon Euro getirisi var'. Gelince onu hemen hayata geçireceğiz. Oradaki kolejin depremden dolayı yıkılması gerekiyor. Ben bunlara söyledim, 5 milyon Euro tutuyor, bırakın ben yapayım. 'Yapamazsın' dediler. Dedim getirin imzalayayım, yapmadılar."
"MOURINHO 'UMUYORUM GELECEĞİM' DEDİ"
Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile kızının konuşmasını katılımcılarla paylaşan Aziz Yıldırım, "Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedi. Mourinho ise, 'Umuyorum geleceğim' dedi" şeklinde konuştu.
"Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız"
Fenerbahçe'ye sahip çıkılması gerektiğini yineleyen Yıldırım, kongre için aday çıkmamasını da eleştirdi. Aziz Yıldırım, "Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız. Bir aday olalım, toparlayabilirsek bir dönem yapalım ama sonra siz artık çıkın ve aday olun. Para var, korkmayın. Yalvarıyorum, Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Yönetimi inceleyin ve öyle karar verin, lütfen. Bakın, görün ve ses verin. Biz 3 Temmuz'da nasıl ses verdik, hatırlayın. Rakip şampiyon oluyor, aday çıkıyor; bizde neden çıkmıyor? Ben mecburiyetten aday oldum, bir daha çıkmam" değerlendirmesinde bulundu.
"GALATASARAY BAŞKANI İLE İLGİLİ YAZI YAZDIM KONU KAPANDI"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dünkü basın toplantısında söylediği, 'İki aday olarak televizyona çıkıp, sizleri daha iyi aydınlatacağımızdan şüphem yok. Tabii bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkarlar' sözlerine eleştiride bulunan Yıldırım, "Bana diyor ki Galatasaray başkanı ile çıksın. Adam size bundan önce salladı salladı, cevap veremediniz. Bir sayfa yazı yazdım, sinek ikili. Konu kapandı, cevap veremediler" dedi.
'Hedef 1 milyon üye' projesinde ücretler nasıl olacak? Bu ücretler konuşulurken kongrede kavga çıktı' sorusuna Aziz Yıldırım, "Başkanınız o, başkanınıza saygılı olacaksınız" diye cevap verdi.
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