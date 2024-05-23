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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa transferde karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olam Partey için şimdi de Galatasaray devreye girdi. İşte haberin son detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray bu kez de transferde ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve Sarı- Lacivertliler'in sportif direktörü Mario Branco'nun teklifte bulunduğu Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'ye talip oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki ön libero için İngiliz ekibiyle temasa geçip resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

Geçtiğimiz dönemlerde de iki takımın gündemine gelen Partey'in transferi gerçekleşmemiş takımda kalmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

Galatasaray yıldız futbolcuyu bu kez kadrosuna katarak ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon 16 maçta forma giyen Partey takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu müsabakalarda 5 sarı kart gördü. Partey'in Arsenal ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

1.85 boyundaki Partey, ön libero pozisyonunda görev alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Thomas Partey yarışı!

Partey, Gana Milli Takımı'yla toplam 45 maça çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

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