Berlin'de Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik!

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Yunan temsilcisi Final Four öncesi Fenerbahçe Bekol'u taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında otele girişi sırasında küfürlü tartışma yaşandı.

ATAMAN'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Fenerbahçe'yi karşılamak için havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarları, Panathinaikos kafilesinin Berlin'de konaklayacağı otele geldiğini görünce Ergin Ataman aleyhine önce 'Doping yapsana' tezahüratı, ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundu.

ATAMAN KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ

Bu tezahüratları duyan Ergin Ataman sarı lacivertli taraftarlara küfürlü karşılık verince taraftarlar sinirlenerek bu kez küfürlü tezahürata başladı.

Bu durum sonrası Ergin Ataman'ın sinirli bir şekilde "Güvenlik nerede?" diye bağırdığı görüldü.

Final Four'un ilk ayağında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak ve kazanan ekip finalde Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.