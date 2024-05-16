"Şampiyonluk için geliyorum"

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Sarı-lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan eski başkan Aziz Yıldırım, dün yaptığı basın toplantısı ile başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurulunda yer alan bazı isimler ve sarı- lacivertli kulübün üyeleri katıldı. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için tekrardan göreve talip olduklarını aktaran Yıldırım, "Kavga etmeyeceğim demiştim. Benimle kavga ederlerse ederim. 6 sene evvel ayrılırken herkes, 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' dedi. Şimdi de 'Gelsin Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar" ifadesini kullandı.

"F.BAHÇE, KUVA-Yİ MİLLİYESİ'NİN RUHUDUR"

Yıldırım, şöyle devam etti: Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Şampiyonluk o camiaları büyütüyor. Sizi daha başka bakmaya mecbur ediyor. Bizim ihtiyacımız var. Benim döneminde 4 sene şampiyon olamadık. Bir sebebi mahkemeler. Neredeyse her gün mahkemeye gittik. Hep mahkemelerle uğraştık ve o sebepten Fenerbahçe'ye zarar verdik. Diğer konular da var. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik. Ocak-Şubat ayında 'Fenerbahçe'nin sükûnete ihtiyacı var' dedik. Dışarıdan aday çıkardılar, hesapları incelettiler. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Fenerbahçe'de hiçbir zaman para sorunu olmaz. Kulübü halka açtım, 1 milyon üyesi olsun dedim. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz. Bir araya gelmezsek Fenerbahçe'den de hiçbir şey olmaz. Fenerbahçe, Kurtuluş Savaşı'nın Kuva-yi Milliyesi'nin ruhudur.

"MOURINHO'NUN PARASININ YARISI ÖDERİM"

Göreve gelmesi takdirde futbol A takımının başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini ifade eden Yıldırım, "Jose Mourinho ile 2 saat yüz yüze görüştüm. Biz daha para konuşmadık. 'Ben Konyaspor maçını izledim' dedi. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyona baktım, birileri '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da yardımcıları alacakmış, bu kadar para verilir mi' diyor. Sana ne? Adamın geldiği yok daha. Konuşuyoruz, şartlarda anlaşırsak gelecek. Suudi Arabistan'a gitmiyor. Paraya ihtiyacı yok. Yukarıda olan bir şey olduğunda sizi yukarı çeker. Roberto Carlos buraya geldi, 'Biz Avrupa'da final oynarız' dedi. Bunu bütün oyunculara enjekte etti. Herkeste bir hava oluştu. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi, en fazla 3-5 oyuncu alırsınız ama başına insanlar lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Parasal olarak sıkıntı yok. 9 Haziran'da seçim olacak. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorsa Şekip Bey'e rica edeceğim, beraberce gitsinler ve imzayı atsınlar. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi.

"OBRADOVİC İLE GÖRÜŞMEDİM"

Futbol A takımına Galatasaray ile oynayacağı maçta başarılar dileyen Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun da EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olmasını temenni ettiğini belirtti. Göreve gelmesi durumunda Zeljko Obradovic'in basketbol takımının başına getirileceğiyle çıkan haberlere de değinen Yıldırım, "Obradovic ile 3 aydır hiç konuşmadım. Antrenörümüz gayet iyi. İyi olan şey bozulmaz. Onun için şu anda çok iyi. İnşallah şampiyon olurlar" diye konuştu.

"GELSEYDİM KONGRELER YARIDA KALIRDI"

2018'den bu yana Olağan Genel Kurul toplantılarına katılmama sebebini ise şu sözlerle açıkladı: "Kongrelere gelseydim bütün hepsi yarıda kalırdı. Ben bütün yanlışları söylerdim. Ramos'u alın dedim, biz kimleri getirdik? Alex, Ortega, Anelka... 1-2 sene çok kötü transferler yapıldı. Ben gelseydim bunları söylerdim. Parayı düzelttik diyorlar, ne kadar düzeltmişler söylesinler bakalım. Huzursuzluk olmasın diye kongrelere gelmedim. Divan Kurulu Başkanlık Seçimi'ne geldim. Biri bile gelip 'Hoş geldin başkan' demedi. Gerekirse gelirim yani ne olacak?"

"KÜS DEĞİLİM; FİKİRLERİMİZ FARKLI"

Mevcut başkan Ali Koç ile küs olmadığının altını çizen Aziz Yıldırım, "Fikirlerimiz ayrı. Divan Başkanlığına aday olan hanımefendi ve beyefendi, seçimden 1-2 gün önce beyanat verdi, ikisini barıştıracağız diye. Dedim ki, 'benim adıma niye konuşuyorsunuz'. Nihat Özdemir, benim yanımda 12 sene hizmet etti. Sonra federasyon başkanı oldu, adama salladılar sonra da istifa etti. Benim Ali Koç ile sorunum yok. İcraatleriyle ilgili sorunum var" ifadelerini kullandı.

"BANKA BORCUNU KAPATACAĞIZ"

Fenerbahçe kulübünün üzerinde ölü bir toprak var. 4 sene bizden, 6 sene de üstüne 10 senedir bir ölü toprak var. Bunu, imece usulüyle hep beraber kaldıracağız. Banka borcunu muhakkak kapatacağız. Tüm borcu kapacağım demiyorum. Borç kapatmaya değil şampiyon olmaya geliyoruz.

"ZENGİNE DEĞİL AKILLI ADAMA İHTİYACIM VAR"

Yönetim kurulu listesini daha hazırlamadığını ve bu konuda herhangi bir isimle görüşme gerçekleştirmediğini belirten Yıldırım, "Hiç kimseyle konuşmadım. Cumartesi günü düğün var. Ona gideceğim, pazar günü İstanbul'a geleceğim. Arkadaşlarımla toplantı yapıp perşembe gününe kadar hepsini bitirip divan kuruluna sunacağız. Yazılanların hepsi yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var" diye konuştu.

"BAŞKAN OLMAYA NİYETİM YOKTU"

Arkadaşlarıyla yaptığı istişareler sonucunda aday olmaya karar verdiğini aktaran Yıldırım, "Başkan olmaya hiç niyetim yoktu, para kazanıyordum ve keyfim de yerindeydi. Fenerbahçe'de sıkıntılar olduğunu gördüm. Ben arkadaşlarıma 'Biriniz aday olun, yürüyelim' dedim, 'Sen varken biz olmayız' dediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, 6 sene şampiyon olduk. Hiçbir zaman para yok demedik. 1 milyar 950 milyon TL borç bıraktım. Şu anda 12 milyar Türk Lirası borç var" ifadelerini kullandı.

'BEN OLDUĞUM SÜRECE ŞAMPIYON OLAMAYIZ' DEDİ

2018 yılındaki seçimin ardından yaşanan gelişmeleri sessizce takip etmeye karar verdiğini ve konuşmamayı tercih ettiğini belirten Yıldırım, "3 Haziran 2018 gününden bu yana kulübün sade bir üyesi olarak sessiz kalarak takip ettim. Bu süreçte resmin dışına çıkarak kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları analiz ettim. Değişerek gelişmek bir eylemdir. Biz de denklemin dışına çıktığımızda bunu gerçekleştirdik. Konuştuğum zamanlarda camianın birlik ve beraberliğine dikkat çektim.

Özellikle bu sezon, takımların saha içi motivasyonlarını bozacak şeyleri engellemek adına sürekli sükûnet çağrısı yaptım. Benim inancıma göre bir sporcumuzun, takımın kazanacağı şampiyonluk başkanlık seçiminden daha değerlidir. İnşallah bundan sonraki yıllarda da seçim süreçleri, kupalarımızı, şampiyonluklarımızı feda etmeye sebebiyet vermez.

Bugün karşınızda şampiyonluk şansımızın rakibimize bağlı olduğunun burukluğuyla karşınızdayım. Bir taraftar olarak Fenerbahçe'nin iyiliğini istedik, aktif muhalefet hiç yapmadık. Gönlümüzün bir tarafı çok rahattı.

Takımızın performansının düşük olmasına sebebiyet verecek bir aksiyonda bulunmadık. Gelinen noktada mevcut başkan, 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' dedi. O zaman ne olacak? Şampiyonlar Ligi hedefimiz yok. Abartmayalım.

"KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?"

Biz bu konuyu iyice düşündük, bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? Devlet mi, hakemler mi, federasyon başkanı mı? Biz devlet ile kavga edemeyiz, hükümet ile haklı olduğumuz her konuda mücadele yaptık. Benim trollerim de yok. Ben kimsenin adamı değil, Fenerbahçe'nin adamıyım. İktidar duruyor, Futbol Federasyonu başkanı duruyor, hakemler aynı duruyor.

"PARLAK GÜNLERE DÖNMEYE AZ KALDI"

Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey kazanma umudu olmalıdır. Parlak günlere geri dönüş için son duraktayız. Çocukları kurtarmalıyız. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Ben seçilirim ya da seçilmem, açık konuşuyorum. Ben 3 sene için geleceğim. Daha fazlasını isteseniz de yapamam. Bu 6 senelik dinlenme bize bunu gösterdi. Ali bey de seçilebilir ama yanlışlardan ders almak gerek. Biz hatalarımızdan kesinlikle ders çıkardık.

"ZENGİM ADAM DIŞARDAN PARA VERSİN"

Zengin adam dışarıda kalsın para versin. İçeride olursa çalışmaz. Murat Ülker'e aday ol, beni de listene yaz dedim. Ferit Şahenk'e de aynısını dedim. İşleri güçleri var. Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır!

Bilmiyorum, onlara bakılır! Biz şampiyonluğa, çocukları mutlu etmeye geliyoruz.

"GALATASARAY O ZAMAN HİKAYEYDİ"

Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz... Benim olduğum dönemde G.Saray hikayeydi. Biz FETÖ ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara'ya gittim ve 'Hapis yatmaya razıyım, karar verin' dedim. Verdiler. Didi, Galatasaray maçları bayramımız diyordu... Biz de Galatasaray maçlarında soyunma odasına iner, bizim için bayram havasında olduğunu söylerdim. İnşallah bu hafta sonu da bayram havası gibi geçer... Ben varken Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyeti yoktu.

"NİHAT ÖZDEMİR FENER'İN BİR DEĞERİYDİ"

Nihat Özdemir... 12 sene benim yanımda ikinci başkanlık yaptı benim yanımda. Bu kulübe hizTmet etti. Ama tu kaka yapıldı... Aralarındaki husumet bugünün husumeti değil, 2011 yılından. Bilmediğiniz konular var. Değerdi değer, Fenerbahçe'nin değeriydi. Futbol Federasyonu başkanı oldu. Adama salladılar salladılar, o da Fenerbahçe'den istifa etti. Al çiçeği eline, git 'Başkan bize bunu bunu yapıyorlar, bunu çöz' de. Niye geldin mi diyecekti?

"TÜRKİYE'DE FETÖ KESİNLİKLE YOK OLMADI"

Türkiye'de FETÖ'nün bitmediğini belirten Yıldırım, "Türkiye'de FETÖ yok olmadı. Sporda FETÖ operasyonu yapılmadı. Yapmaları lazım. Bunlar belli. Maalesef yapmıyorlar. Bunun yanında basında da yapmaları lazım. 55 tane basın mensubuyla alakalı suç duyurum var. Ben bütün FETÖcüleri afişe edeceğim. Her yerde FETÖ var. Her yere sızmışlar" dedi.