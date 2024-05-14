Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta mücadeleye büyük önem veriyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Becao'nun yerine oynatacağı isme karar verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertliler, 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak maçtan mutlak galibiyet amaçlıyor.
Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk yarışının oldukça uzağında olan Kanarya, taraftarına derbi zaferi yaşatmayı amaçlıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.
Dev derbi hakkında Kartal, "İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.
3 ÖNEMLİ EKSİK!
Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 3 önemli eksik bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Mondihome Kayserispor maçında sarı kart gören Becao ise cezalı durumda olduğu için maç kadrosunda olmayacak.
STOPER KARARI VERİLDİ!
Kanarya'da başarılı savunmacı Becao'nun cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunun nasıl olacağı merak konusu oldu.
Teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde sahaya sürmeyi planladığı stoper tandemine karar verdi.
ÇAĞLAR VE OOSTERWOLDE STOPERDE!
RAMS Park'ta oynanacak dev derbide savunmanın göbeğinde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde olacak.
Kaleyi Hırvat eldiven Dominik Livakovic koruyacak.
DJIKU 6 NUMARADA!
Kayserispor karşılaşmasında ön libero olarak gösterdiği performansla beğeni toplayan Alexander Djiku, yine 6 numarada görev alacak.
Orta saha kurgusunu Djiku, Fred ve Szymanski olarak belirleyen İsmail Kartal, kanatlarda Tadic ve Cengiz'e forma verecek.
İleri uçta yine son haftaların golcüsü Michy Batshuayi'nin forma giymesi bekleniyor.
DİĞER