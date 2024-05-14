Haberler Fenerbahçe Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta mücadeleye büyük önem veriyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Becao'nun yerine oynatacağı isme karar verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Sarı-lacivertliler, 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak maçtan mutlak galibiyet amaçlıyor.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk yarışının oldukça uzağında olan Kanarya, taraftarına derbi zaferi yaşatmayı amaçlıyor.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Dev derbi hakkında Kartal, "İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

3 ÖNEMLİ EKSİK!
Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 3 önemli eksik bulunuyor.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Mondihome Kayserispor maçında sarı kart gören Becao ise cezalı durumda olduğu için maç kadrosunda olmayacak.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

STOPER KARARI VERİLDİ!
Kanarya'da başarılı savunmacı Becao'nun cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunun nasıl olacağı merak konusu oldu.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde sahaya sürmeyi planladığı stoper tandemine karar verdi.


Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

ÇAĞLAR VE OOSTERWOLDE STOPERDE!
RAMS Park'ta oynanacak dev derbide savunmanın göbeğinde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde olacak.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Kaleyi Hırvat eldiven Dominik Livakovic koruyacak.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

DJIKU 6 NUMARADA!
Kayserispor karşılaşmasında ön libero olarak gösterdiği performansla beğeni toplayan Alexander Djiku, yine 6 numarada görev alacak.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Orta saha kurgusunu Djiku, Fred ve Szymanski olarak belirleyen İsmail Kartal, kanatlarda Tadic ve Cengiz'e forma verecek.

Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

İleri uçta yine son haftaların golcüsü Michy Batshuayi'nin forma giymesi bekleniyor.

G.Saray'a gelecek mi? Yeni takımı belli oldu
İş Bankası
DİĞER
Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Babası da ünlü futbolcu... İşte Bahar Erdeniz'in oyuncu oğlu!
Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli "Hedef Cumhur" deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe G.Saray'ı solladı! İşte dünyanın en iyileri
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi
Öğretmen il için tayin ihtiyaç listesi 2024 | MEB il içi atama kontenjanları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 MAYIS rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den F.Bahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın" Icardi'den F.Bahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın" 12:45
Hull City'de ayın futbolcusu Abdülkadir Ömür! Hull City'de ayın futbolcusu Abdülkadir Ömür! 12:35
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek 12:20
Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması 12:25
Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte derbi 11'i Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte derbi 11'i 12:31
Ballon d'Or'un favorileri belli oluyor! Ballon d'Or'un favorileri belli oluyor! 12:32
Daha Eski
Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi 11:07
Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Brighton - Chelsea maçı ne zaman? 11:16
Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? 11:20
F.Bahçe G.Saray'ı solladı! İşte dünyanın en iyileri F.Bahçe G.Saray'ı solladı! İşte dünyanın en iyileri 11:45
Olivier Giroud sözleşme imzaladı! İşte yeni takımı Olivier Giroud sözleşme imzaladı! İşte yeni takımı 11:52
Nice - PSG maçı ne zaman? Nice - PSG maçı ne zaman? 11:56