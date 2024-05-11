Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe kritik maçta sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Kanarya ezeli rakibi Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında hata yapmamak için sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesi iki sarı-lacivertlilerin ilk 11'i ise büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:07
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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

LİGDE 46. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 46. kez mücadele edecek. Geride kalan 45 maçta sarı-lacivertliler 28 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 3, Cengiz Ünder'in de tek golüyle 4-3'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

MERT MÜLDÜR CEZALI, 3 İSİM SAKAT

Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumuna teknik heyet maç günü karar verecek.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i

İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i:

Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Çağlar, Fred, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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