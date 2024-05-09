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Fenerbahçe Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 15:45
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Fenerbahçe Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın, son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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