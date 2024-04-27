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Seçim bugün
Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak. Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.
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