TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

28. haftada oynanan Hoffenheim maçında 15 dakika süre alan Mert, ardından 29. haftadaki Union Berlin maçında da 10 dakika görev yaptı.

Bölgesel Lig'de ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen gurbetçi futbolcu orta alanda 10 numaranın yanı sıra, 8 ve 6 numara pozisyonlarında da görev yapıyor.