TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geleceğe yönelik hamle yapmak isteyen sarı lacivertliler gurbetçi genç yıldız Mert Kömür'ü gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 08:49 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:05
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Yeni sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe gurbetçi avına çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; geleceğe yönelik hamleler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Mert Kömür'ü gündemine aldı.
18 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 2 maça çıktı.
28. haftada oynanan Hoffenheim maçında 15 dakika süre alan Mert, ardından 29. haftadaki Union Berlin maçında da 10 dakika görev yaptı.
Bölgesel Lig'de ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen gurbetçi futbolcu orta alanda 10 numaranın yanı sıra, 8 ve 6 numara pozisyonlarında da görev yapıyor.
Şu anda Almanya U19 Milli Takımı adına oynayan Mert Kömür'ü ikna etmek için TFF yetkililerinin yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun piyasa değeri 1 milyon Euro.
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