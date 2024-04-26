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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geleceğe yönelik hamle yapmak isteyen sarı lacivertliler gurbetçi genç yıldız Mert Kömür'ü gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 08:49 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:05
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, 34. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

Sarı lacivertliler taraftarı önünde derbi galibiyeti alarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe diğer yandan da transfer için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

Yeni sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe gurbetçi avına çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

Takvim'de yer alan habere göre; geleceğe yönelik hamleler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Mert Kömür'ü gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

18 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 2 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

28. haftada oynanan Hoffenheim maçında 15 dakika süre alan Mert, ardından 29. haftadaki Union Berlin maçında da 10 dakika görev yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

Bölgesel Lig'de ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen gurbetçi futbolcu orta alanda 10 numaranın yanı sıra, 8 ve 6 numara pozisyonlarında da görev yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de gurbetçi harekatı! 10 numaraya Mert Kömür

Şu anda Almanya U19 Milli Takımı adına oynayan Mert Kömür'ü ikna etmek için TFF yetkililerinin yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

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