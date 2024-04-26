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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin cezası için flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe Kulübüne verilen 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 19:50
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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin cezası için flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe Kulübüne verilen 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya düşürdü.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, federasyon tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırılan sarı-lacivertlilerin cezası, oy çokluğuyla 400 bin liraya düşürüldü. Başlamış müsabakayı terk etmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılması kararı ise oy birliğiyle onandı.

Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon misafir takım olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne verilen 500 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onama kararı aldı.

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