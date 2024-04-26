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Monaco Fenerbahçe Beko maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko çeyrek final mücadelesi 2. maçında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kanarya 1-0 önde olduğu seride mutlak galibiyet için sahada. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 20:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 20:40
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Monaco Fenerbahçe Beko maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final mücadelesi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler ilk maçtan deplasmanda 95-91'lik skorla galip ayrılmıştı.

Kanarya 2. maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Seride 3 galibiyet alan takım tur atlayan taraf olacak.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Monaco 31-21 Fenerbahçe Beko

2. Periyot oynanıyor: Monaco 35-28 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

MONACO - FENERBHAÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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