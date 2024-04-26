Monaco Fenerbahçe Beko maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final mücadelesi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertliler ilk maçtan deplasmanda 95-91'lik skorla galip ayrılmıştı.
Kanarya 2. maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Seride 3 galibiyet alan takım tur atlayan taraf olacak.
Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Monaco 31-21 Fenerbahçe Beko
2. Periyot oynanıyor: Monaco 35-28 Fenerbahçe Beko
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
MONACO - FENERBHAÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.