Fenerbahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın takıma yaptığı yanlış müdahalelerin bedeli turu geçememekle karşılık buldu. Fenerbahçe'ye gönül veren ünlü isimler ve spor yazarları, ilk 11'in doğru olduğunu ancak değişiklik kararları ile Fenerbahçe'nin intiharı seçtiğini yazdılar. Atina'daki ilk maçta Krunic ve Zajc orta sahasının Olympiacos karşısında dağıldığı, Fred ve İsmail girince takımın toparlandığı görüşü hakimdi. Hatta 3-0'dan 3-2'ye gelen maçın 3-3 bitmesi veya 4-3 kazanılmasına ramak kaldığı yazıldı. İstanbul'daki rövanşta ise oyun iyi başladı ve golle perçinlendi. Ama devamı gelmedi. Rakip iyi savunma yaptı. Top üstünlüğü Fenerbahçe'de olsa bile çok pozisyona girilemedi ve 2. gol bulunamadı. Kreatif oyuncuların çıkıp yerlerine son ayların en formsuz oyuncuları Zajc ve Cengiz'in alınması Fenerbahçe'yi geriye itti. Atina'da 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Krunic ile Zajc'ın etkisi büyükken, Çağlar'ın bireysel hataları henüz taze iken İstanbul'da öne geçen takıma bu 3'lünün yeniden alınması ipleri Olympiacos'un eline verdi. Sezonun ve iki Olympiacos maçının yıldızı İrfan Can'ı, hırs küpü kaptan Dzeko'yu, her an tek pas veya şutla maçı koparabilecek Fred'i çıkarma kararı alan İsmail Kartal, sert bir dille eleştirildi. Mert Hakan gibi tek şut veya frikikle maçı koparabilecek oyuncusunu da kullanmayan İsmail Kartal'ın maçın en azından 20 dakikalık bölümünde Sarı lacivertlileri çift santrfor oynatmaması yadırgandı. 'Batshuayi ve Mert Hakan girmeli, Szymanski ve Tadic çıkmalıydı' görüşleri hakim oldu.

PENALTILARA DA HİÇ ÇALIŞILMAMIŞ

Penaltı konusuna gelince; Fenerbahçe teknik heyetinin rakip kaleci üzerinde çalışmadığı ve penaltıcıları iyi seçmediğine değinildi. Bu yıl attığı üç penaltıdan neredeyse birini kaçıran Tadic'le seri atışlara başlamanın hata olduğu, solakların artık bilinen penaltı kaçırma yüzdesine karşın, üstelik formsuz Cengiz'e attırmanın rakibe ikinci bir hediye olduğu vurgulandı. Bonucci'nin maçı oynamadan soğuk şekilde penaltıya girmesi ters teperken, kalecinin sol tarafına iyi uzanma özelliği de göz ardı edildi. Penaltıyı kaçıran 3 isim kalecinin soluna vurdu.

Öte yandan son maçların iyi ismi Livakovic üzerine düşeni yaptı ama beş penaltıdan üçünü kaçıran Fenerbahçe turu ve bir çok umudunu bu maçta bıraktı.

LİG YARIŞINA DİKKAT !..

Fenerbahçe doğru kadrosuyla devam etse, maçın penaltılara gitmeden koparılırdı noktasında birleşen yorumcular şu sözlerle lig yarışına dikkat çektiler:

"Başkan Ali Koç'un büyük ve özverili emeklerine, fedakarlıklarına yazık oluyor. İsmail Kartal önünde kalan maçlarda da benzer hatalar yaparsa lig yarışı da son derbiye varamadan kopabilir."