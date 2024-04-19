Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında!

Fenerbahçe'nin Olympiacos'a üstün oynadığı bir maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne penaltılarla veda etmesi camiayı üzdü. Futbol otoriteleri yaptıkları eleştirilerde; Atina'daki ilk 90 dakika ile İstanbul'daki 120 dakikanın birbirinden farklı gözükse de içindeki benzer teknik hatalarla yarı finalin kaçtığı görüşünde birleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 17:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın takıma yaptığı yanlış müdahalelerin bedeli turu geçememekle karşılık buldu. Fenerbahçe'ye gönül veren ünlü isimler ve spor yazarları, ilk 11'in doğru olduğunu ancak değişiklik kararları ile Fenerbahçe'nin intiharı seçtiğini yazdılar. Atina'daki ilk maçta Krunic ve Zajc orta sahasının Olympiacos karşısında dağıldığı, Fred ve İsmail girince takımın toparlandığı görüşü hakimdi. Hatta 3-0'dan 3-2'ye gelen maçın 3-3 bitmesi veya 4-3 kazanılmasına ramak kaldığı yazıldı. İstanbul'daki rövanşta ise oyun iyi başladı ve golle perçinlendi. Ama devamı gelmedi. Rakip iyi savunma yaptı. Top üstünlüğü Fenerbahçe'de olsa bile çok pozisyona girilemedi ve 2. gol bulunamadı. Kreatif oyuncuların çıkıp yerlerine son ayların en formsuz oyuncuları Zajc ve Cengiz'in alınması Fenerbahçe'yi geriye itti. Atina'da 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Krunic ile Zajc'ın etkisi büyükken, Çağlar'ın bireysel hataları henüz taze iken İstanbul'da öne geçen takıma bu 3'lünün yeniden alınması ipleri Olympiacos'un eline verdi. Sezonun ve iki Olympiacos maçının yıldızı İrfan Can'ı, hırs küpü kaptan Dzeko'yu, her an tek pas veya şutla maçı koparabilecek Fred'i çıkarma kararı alan İsmail Kartal, sert bir dille eleştirildi. Mert Hakan gibi tek şut veya frikikle maçı koparabilecek oyuncusunu da kullanmayan İsmail Kartal'ın maçın en azından 20 dakikalık bölümünde Sarı lacivertlileri çift santrfor oynatmaması yadırgandı. 'Batshuayi ve Mert Hakan girmeli, Szymanski ve Tadic çıkmalıydı' görüşleri hakim oldu.

PENALTILARA DA HİÇ ÇALIŞILMAMIŞ

Penaltı konusuna gelince; Fenerbahçe teknik heyetinin rakip kaleci üzerinde çalışmadığı ve penaltıcıları iyi seçmediğine değinildi. Bu yıl attığı üç penaltıdan neredeyse birini kaçıran Tadic'le seri atışlara başlamanın hata olduğu, solakların artık bilinen penaltı kaçırma yüzdesine karşın, üstelik formsuz Cengiz'e attırmanın rakibe ikinci bir hediye olduğu vurgulandı. Bonucci'nin maçı oynamadan soğuk şekilde penaltıya girmesi ters teperken, kalecinin sol tarafına iyi uzanma özelliği de göz ardı edildi. Penaltıyı kaçıran 3 isim kalecinin soluna vurdu.

Öte yandan son maçların iyi ismi Livakovic üzerine düşeni yaptı ama beş penaltıdan üçünü kaçıran Fenerbahçe turu ve bir çok umudunu bu maçta bıraktı.

LİG YARIŞINA DİKKAT !..

Fenerbahçe doğru kadrosuyla devam etse, maçın penaltılara gitmeden koparılırdı noktasında birleşen yorumcular şu sözlerle lig yarışına dikkat çektiler:

"Başkan Ali Koç'un büyük ve özverili emeklerine, fedakarlıklarına yazık oluyor. İsmail Kartal önünde kalan maçlarda da benzer hatalar yaparsa lig yarışı da son derbiye varamadan kopabilir."

DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…
Başkan Erdoğan'dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Ve transfer gerçekleşiyor! Bonservisi belli oldu
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Sezon sonu geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Sivasspor mesaisi başladı!
Ve transfer gerçekleşiyor! Bonservisi belli oldu
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Nisan rakamları
Deprem mi oldu son dakika 19 Nisan?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor G.Saray'da Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor 17:17
F.Bahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında! F.Bahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında! 17:12
F.Bahçe'de Sivasspor mesaisi başladı! F.Bahçe'de Sivasspor mesaisi başladı! 16:26
Galatasaray'da imza şov! 5 yıldız... Galatasaray'da imza şov! 5 yıldız... 16:15
Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! 16:01
Pekin'deki yarı maratonda 3 atletin madalyası geri alındı! Pekin'deki yarı maratonda 3 atletin madalyası geri alındı! 15:37
Daha Eski
Real'in yıldızı Aslan'a! Savunmaya... Real'in yıldızı Aslan'a! Savunmaya... 15:35
Ve transfer gerçekleşiyor! Bonservisi belli oldu Ve transfer gerçekleşiyor! Bonservisi belli oldu 15:32
Özil'den Arda yorumu! "İkimiz de F.Bahçe'de..." Özil'den Arda yorumu! "İkimiz de F.Bahçe'de..." 14:30
PFDK kararları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... PFDK kararları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 13:58
Filenin Efeleri'nin 2024 yılı fikstürü belli oldu! Filenin Efeleri'nin 2024 yılı fikstürü belli oldu! 13:54
Beşiktaş - Ankaragücü maçında yabancı VAR atandı! Beşiktaş - Ankaragücü maçında yabancı VAR atandı! 13:50