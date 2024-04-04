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Samsunspor - Pendikspor maçı CANLI izle! (Samsunspor - Pendikspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Samsunspor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 20:22
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Samsunspor - Pendikspor maçı CANLI izle! (Samsunspor - Pendikspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Samsunspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

İki takım da zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor - Pendikspor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

SAMSUNSPOR - PENDİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Alim, Van Drongelen, Soner, Zeki, Bennasser, Tait, Ntcham, Fofana, Holse, Mouandilmadji

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Emre, Ndiaye, Midtsjö, Lusamba, Halil, Thiam, Umut

SAMSUNSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Samsunspor - Pendikspor maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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