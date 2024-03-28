Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe camiası, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Ali Koç, "Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" diye konuşarak tarihi kararlar alınabileceğinin sinyalini verdi. Başka bir ligde devam etme ihtimali konuşulan Fenerbahçe hakkında Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
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3 SEÇENEK GÜNDEMDE!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında 2 Nisan'daki kongre ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.
Ali Koç, "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz."
Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek."
"Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tarihi kararlar almanın eşiğinde olan Fenerbahçe hakkında Rusya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Rusya Futbol Federasyonu'nun eski genel direktörü Aleksandr Tukmanov, sarı-lacivertli takımla ilgili gelen soruya cevap verdi.
"FENERBAHÇE'Yi KİMSE KABUL ETMEYECEK"
Fenerbahçe'nin başka bir ligde mücadele etme ihtimali üzerine konuşan Tukmanov, "Bu asla gerçekleşmeyecek. Fenerbahçe gürültü çıkaracak ve Türkiye Ligi'nde kalacak. Başka bir ülkenin ligine gitmeyecekler ve kimse onları kabul etmeyecek" dedi.
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