Haberler Fenerbahçe Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe camiası, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Ali Koç, "Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" diye konuşarak tarihi kararlar alınabileceğinin sinyalini verdi. Başka bir ligde devam etme ihtimali konuşulan Fenerbahçe hakkında Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Fenerbahçe'de gözler 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda.

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Sarı-lacivertliler yaptığı çağrıyla kongre üyelerini Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula çağırdı.

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Yapılacak toplantıda kongre üyeleriyle tüm ihtimalleri gözden geçirecek olan yönetimin önemli kararlar alması bekleniyor.

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

3 SEÇENEK GÜNDEMDE!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında 2 Nisan'daki kongre ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Ali Koç, "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz."

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek."

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

"Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum." ifadelerini kullandı.

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Tarihi kararlar almanın eşiğinde olan Fenerbahçe hakkında Rusya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

Rusya Futbol Federasyonu'nun eski genel direktörü Aleksandr Tukmanov, sarı-lacivertli takımla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek"

"FENERBAHÇE'Yi KİMSE KABUL ETMEYECEK"
Fenerbahçe'nin başka bir ligde mücadele etme ihtimali üzerine konuşan Tukmanov, "Bu asla gerçekleşmeyecek. Fenerbahçe gürültü çıkaracak ve Türkiye Ligi'nde kalacak. Başka bir ülkenin ligine gitmeyecekler ve kimse onları kabul etmeyecek" dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Transferde ters köşe! Davinson Sanchez için geldiler ama...
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verecek
Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..."
Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde R. Madrid modeli! Scoutlar devrede...
Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..."
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Mart rakamları
A101'DE BAYRAM İNDİRİMİ | 28 Mart A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu
AFAD, Kandilli son depremler listesi (28 Mart 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Böyle duyurdular! İşte Icardi'nin yeni takımı Böyle duyurdular! İşte Icardi'nin yeni takımı 10:40
Cadiz - Granada maçı ne zaman? Cadiz - Granada maçı ne zaman? 10:37
Rockets'tan üst üste 10. galibiyet Rockets'tan üst üste 10. galibiyet 10:27
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 10:26
Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..." Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..." 10:21
Beşiktaş final için sahaya çıkıyor! Beşiktaş final için sahaya çıkıyor! 10:13
Daha Eski
Flaş F.Bahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek" Flaş F.Bahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek" 10:13
Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda... Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda... 10:02
Taraftar merak ediyordu! Dönüş maçı belli oldu Taraftar merak ediyordu! Dönüş maçı belli oldu 09:34
F.Bahçe Beko ALBA Berlin'i ağırlıyor F.Bahçe Beko ALBA Berlin'i ağırlıyor 09:34
F.Bahçe Beko ALBA Berlin karşısında! F.Bahçe Beko ALBA Berlin karşısında! 09:28
Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve... Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve... 09:25