Fenerbahçe haberleri: Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor

8 GOLE KATKI SAĞLAMAYI BİLDİ



Takvim'de yer alan haberde Fred'in menajerinin yakın zamanda kulüple bir görüşme gerçekleştirmeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Fenerbahçe ligden çekilirse, yıldız isim kesinlikle takı da kalmayı düşünmüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol atarken, 6 da asist katkısı vermeyi bildi.