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Fenerbahçe haberleri: Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor

Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe bu haberle şoka girdi. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Fred, yönetimin yaptığı açıklamaların ardından menajerine sürpriz bir talimat verdi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe haberleri: Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor

2 Nisan'da ligden çekilme gündemini Genel Kurul'a sunacak ve yetki isteyecek olan Fenerbahçe'de bu durum, yabancı futbolcuların da geleceğini doğrudan etkileyecek. Sarı-Lacivertli ekipte, Fred krizinin kapıda olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe haberleri: Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor

GELİŞMELERDEN ÇOK RAHATSIZ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda önemli bir yer tutan yıldız futbolcu Fred, Kanarya'nın ligden çekilme ihtimali hakkında şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı.Ancak; 31 yaşındaki Sambacı'nın bu gündemden çok rahatsız olduğu öğrenildi.


Fenerbahçe haberleri: Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor

8 GOLE KATKI SAĞLAMAYI BİLDİ

Takvim'de yer alan haberde Fred'in menajerinin yakın zamanda kulüple bir görüşme gerçekleştirmeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Fenerbahçe ligden çekilirse, yıldız isim kesinlikle takı da kalmayı düşünmüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol atarken, 6 da asist katkısı vermeyi bildi.

Fenerbahçe haberleri: Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor

Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca kontratta 1 yıl da uzatma opsiyonu olduğu biliniyor. Fenerbahçe, 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Manchester United'dan transfer edilen Fred'in yıllık kazancını borsaya bildirmemişti.


Fenerbahçe haberleri: Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor

Tecrübeli futbolcunun 4.2 milyon Euro civarında yıllık kazanca sahip olduğu ifade ediliyor.

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