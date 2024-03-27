Fenerbahçe haberleri: Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor
Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe bu haberle şoka girdi. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Fred, yönetimin yaptığı açıklamaların ardından menajerine sürpriz bir talimat verdi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca kontratta 1 yıl da uzatma opsiyonu olduğu biliniyor. Fenerbahçe, 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Manchester United'dan transfer edilen Fred'in yıllık kazancını borsaya bildirmemişti.
Tecrübeli futbolcunun 4.2 milyon Euro civarında yıllık kazanca sahip olduğu ifade ediliyor.
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